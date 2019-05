Dießens Damen lassen im Kellerduell gegen SC Regensburg II Punkte liegen

MTV-Damen patzen bei Generalprobe vor Saisonfinale

Nichts wurde es für die Fußballerinnen des MTV Dießen in der Landesliga Süd mit dem geplanten Befreiungsschlag. Im Kellerduell beim so gut wie abgestiegenen SC Regensburg II mussten sich die MTV-Frauen mit einem 1:1 (0:1) begnügen.

Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nur einen einzigen Punkt, und im Gegensatz zu den Konkurrenten im Tabellenkeller, die allesamt noch zweimal im Einsatz sind, steht für die Dießenerinnen nur noch ein Spiel auf dem Programm – und das auch noch gegen den ungeschlagenen Tabellenführer und Meister FC Ruderting.

Die Voraussetzungen in Regensburg waren alles andere als landesligawürdig, denn die Linien auf dem Spielfeld waren kaum zu sehen. Die Dießenerinnen hatten durch Nadine Schwarzwalder und Andrea Bichler zwar gute Chancen, es fehlte ihnen in der ersten Hälfte aber „die Zielstrebigkeit und die letzte Konsequenz in vielen Aktionen“, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. Regensburg bekam das Spiel mehr und mehr unter Kontrolle und ging durch einen abgefälschten Schuss in Führung (42.).

Zu Beginn der zweiten Hälfte gab es erst einmal eine mehrminütige Unterbrechung, nachdem sich eine Regensburger Spielerin am Knie verletzt hatte. Dießen machte danach viel Druck, oft brannte es lichterloh im Strafraum des SC. Es dauerte aber bis zur 70. Minute, ehe Bichler der überfällige Ausgleich gelang. Kurz vor Schluss hatte Tamara Swoboda die Führung für den MTV auf dem Fuß. Ihr Schuss prallte allerdings nur an die Latte (86.).