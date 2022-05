Mit dem letzten Tropfen Sprit ins Ziel: Polling macht großen Schritt zum Klassenerhalt

Von: Christian Heinrich

Robert Färber beklagt schwindende Kräfte in der englischen Woche. © Andreas Mayr

In der zweiten Halbzeit trat der Effekt ein, den Robert Färber insgeheim befürchtet hatte. Der Trainer des SV Polling konstatierte mit Sorge, dass seinen Kickern so langsam die Kräfte schwanden.

Polling – „Man hat schon gemerkt, dass wir läuferisch nicht mehr einen so hohen Einsatz betreiben konnten.“ Schließlich war die Partie bei der DJK Waldram das dritte Spiel für den SVP innerhalb von sieben Tagen.

Dass da der Saft irgendwann ausgehen würde, war logisch. Nur hatte der Coach seine Kicker klugerweise darauf hingewiesen, in einem solchen Fall ihre mentalen Reservetanks anzuzapfen. „Wir mussten es dann mehr über den Willen machen“, räumte der Coach ein.

Da sein Team jedoch bereit war, über seine Schmerzgrenze hinauszugehen, erarbeitete es sich drei wertvolle Punkte im Rennen um den Klassenerhalt der Kreisliga 1. Der 3:0 (2:0)-Erfolg bei der Deutschen Jugendkraft, die noch tiefer in den Abstiegskampf verwickelt ist als Polling, resultierte vor allem aus einer starken und kompakten Leistung in der ersten Hälfte, als die Pollinger noch mit vollem Elan zu Werke schritten. „Wir haben uns das Leben selber leicht gemacht, weil wir gleich mit 2:0 in Führung gegangen sind“, resümierte Färber. Der Tag in Waldram hätte noch etwas lockerer werden können, wenn der ansonsten sehr souveräne Schiedsrichter David Becker einem Treffer von Philipp Seligmann aus der zwölften Minute nicht die Anerkennung verweigert hätte. „Er läuft klar von hinten rein“, konnte Färber die Abseitsstellung nicht nachvollziehen, die der Referee erkannt hatte.

Seligmann erwies sich jedoch als wahrer Glückspilz, der dann einfach seine zweite und dritte Chance nutzte, um seine Elf in Front zu schießen. Trotz der klaren Führung zur Pause ließ sich Waldram aber nicht entmutigen. „Wir hätten noch das 3:0 machen können“, haderte Färber. Denn dann hätten die Platzherren wohl aufgesteckt. So wurde es noch einmal spannend in der zweiten Hälfte. Allerdings hielt die Abwehr um den aufmerksamen Keeper Fabian Faltermaier dicht, bis Maximilian Baumgartner seine Mannschaft in der Schlussminute mit dem Treffer zum 3:0 endgültig erlöste. (Christian Heinrich)

DJK Waldram - SV Polling 0:3

Tore: 0:1 (13.) Seligmann, 0:2 (39.) Seligmann, 0:3 (90.) Baumgartner. Gelbe Karten: Waldram 1, Polling 2. Schiedsrichter: David Becker (TuS Geretsried). Zuschauer: 120