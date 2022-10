DJK weiter auf Talfahrt – Gäste geben frühe 2:0-Führung in Polling noch aus der Hand

Von: Rudi Stallein

Durchwachsen war zuletzt die Bilanz der jungen Waldramer Mannschaft um Josef Blöckner (Mi.). © hans lippert

Der DJK Waldram konnte gegen den SV Polling eine Zwei-Tore-Führung nicht über die Zeit bringen. Den Siegtreffer für den SV brachte Phillip Seligmann.

Polling/Waldram – Die Talfahrt geht weiter bei der DJK Waldram: Nach der 2:3-Niederlage beim SV Polling ist das Team des Trainerduos Dominik Irmer und Günther Mücke an einem neuen Tiefpunkt angelangt. Dabei hatte es im Duell der Kellerkinder zunächst gut begonnen. In der dritten Minute brachte Xaver Gruber die Gäste in Führung. 42 Minuten waren von der Uhr, als Simon Schmid auf 2:0 erhöhte. Das hätte so kurz vor der Pause so etwas wie eine Vorentscheidung bedeuten können, aber die Gastgeber kamen nur zwei Minuten später zurück: Felipe Creutzner verkürzte – per Abstauber zum 1:2. „Wir sind nicht fähig, aus einem 2:0 ein 4:0 zu machen, die Chancen dazu wären da gewesen“, ärgerte sich DJK-Trainer Günther Mücke. „Stattdessen fangen wir uns das 1:2 ein und fangen dann an zu flattern.“

Das blieb nicht ohne Folgen: Maximilian Baumgartner stellte in der 77. Minute mit einer sehenswerten Direktabnahme den 2:2-Ausgleich her. Der Siegtreffer zum 3:2 in der Nachspielzeit durch Philipp Seligmann, der das Spielgerät nach einer Ecke ins Netz wuchtete, war da nur die logische Konsequenz.

Während sich auf Waldramer Seite gewaltiger Frust breit machte, freuten sich die Gastgeber über den Erfolg. „Schön, dass sich die Mannschaft wieder belohnt hat. Das zeigt den tollen Teamgeist“, sagte SVP-Trainer Michael Schöttl. „Es wäre der Wahnsinn gewesen, wenn wir angesichts unserer Überlegenheit gegen Waldram nichts mitgenommen hätten.“

Kurios: Die Partie wurde eine halbe Stunde später angepfiffen, weil der Schiedsrichter zu spät kam. „Es war dann auch viel Chaos beim Unparteiischen drin“, stellte Schöttl fest, der mit der Spielleitung nur bedingt einverstanden war. Fazit von Gästetrainer Günther Mücke: „Die Mannschaft ist nicht gefestigt, dazu kommen viele individuelle Fehler. Und Polling hat einfach Power gemacht bis zum Schluss.“ (rst/rh)

SV Polling – DJK Waldram 3:2 (1:2)

Tore: 0:1 (3.) Gruber, 0:2 (42.) Schmid, 1:2 (44.) Creutzner, 2:2 (77.) Baumgartner, 3:2 (90. + 2) Seligmann. – Gelb-Rot: Seligmann (Polling, 90. + 2). – Schiedsrichter: Roman Lars Frost (SSV Obermeitingen). – Zuschauer: 100.

DJK: Hagenbucher – Müller, Schwesig, Ettenhuber, Kabbaj, Hensel, Kutz, Schmid. Eingewechselt: Bahnmüller, Blöckner, Bergmoser, Münster, Schubert.