Drei Zeitstrafen, zwei Platzverweise: Dießen geht in Peißenberg unter

Teilen

Kein Durchkommen: Die Peißenberger (in weißen Trikots, hier Matthias Rohrmoser) mussten sich Ligakonkurrent Dießen mit 2:3 geschlagen geben. © rabuser

Der MTV Dießen hat Anlaufschwierigkeiten in der Kreisliga 2. Beim TSV Peißenberg kassierte die Ropers-Elf die nächste Niederlage.

Kreisliga 2: TSV Peißenberg – Dießen 4:0 (1:0)

Es war eine rabenschwarze Englische Woche für den MTV Dießen. Der Kreisliga-Neuling zahlte kräftig Lehrgeld, verlor beide Ligaspiele ohne eigenes Tor und unterlag auch im Pokalduell mit Altenstadt am Mittwoch (2:3). „Es ist gerade eine schwierige Phase für uns“, sagte Spielertrainer Philipp Ropers nach dem 0:4 beim TSV Peißenberg am Samstag, das inklusive Pokal die vierte Niederlage in Folge war.

„Wir merken gerade, dass es schon ein anderes Niveau ist in der Kreisliga. Wir sind gerade ein bisschen am Limit unterwegs.“ Und auch das Nervenkostüm seiner Spieler scheint angespannt zu sein. In Peißenberg kassierte der MTV zwei Platzverweise und zwei Zeitstrafen. „Das hilft uns natürlich nicht“, sagte Ropers.

Die Gastgeber dominierten die erste halbe Stunde und gingen verdient in Führung. Kurz darauf sah Raphael Anklam wegen eines Foulspiels eine Zeitstrafe. Darüber ärgerte sich der MTV-Akteur so sehr, dass er den Ball wegdrosch. Der sehr konsequent pfeifende Schiedsrichter zeigte daraufhin Gelb-Rot.

Die Hausherren nutzten die lange andauernde Überzahl, um drei Tore nachzulegen. „Eigentlich müssen wir am Ende noch viel höher gewinnen“, stellte Peißenbergs sportlicher Leiter Thomas Lang fest. Nach der Roten Karte gegen Dießens Ahmad Assad wegen Beleidigung seines Gegenspielers spielten die Hausherren in der Schlussphase sogar gegen nur noch neun Gäste. „Wir werden die Woche hart arbeiten, um die Negativserie im nächsten Spiel zu beenden“, verkündete MTV-Spielertrainer Ropers. Am kommenden Samstag ist seine Mannschaft ab 15 Uhr zu Gast beim seit drei Begegnungen ungeschlagenen TSV Peiting. (toh)

Tore: 1:0 H. Jungmann (28.), 2:0 Stoßberger (49.), 3:0 Mulaj (63.), 4:0 Völkle (81.)

Gelb-Rote Karte: Anklam/Dießen (30./31., Foulspiel/Ballwegschlagen)

Rote Karte: Assad/Dießen (73., Beleidigung eines Gegenspielers)

Zeitstrafen: J. Jungmann/Peißenberg (45.+3,Unsportlichkeit), Anklam/Dießen (30., Foulspiel), Wagner/Dießen (41., Reklamieren)