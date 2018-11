Ehemaliger Tabellenführer Habach abgestürzt

Letztes Auswärtsspiel des Jahres bei der DJK Waldram

von Roland Halmel schließen

Alles andere als berauschend ist die jüngste Bilanz beim ASV Habach in der Kreisliga 1. Der ehemalige Tabellenführer holte zuletzt aus acht Spielen nur einen Sieg.

Neben der schlechten Chancenverwertung waren dafür auch Personalsorgen ausschlaggebend. Vor allem den verletzungsbedingten Ausfall von Spielmacher Felix Habersetzer konnte das Team von Trainer Martin Wagner nicht kompensieren.

Vor dem letzten Auswärtsspiel des Jahres am Samstag (14.15 Uhr) bei der DJK Waldram hat sich die Lage aber etwas verbessert. Maximilian und Korbinian Gerg kehren ins Team zurück. Es gibt aber auch schlechte Nachrichten: Kevin Höcherl muss voraussichtlich an der Hüfte operiert werden und fällt für längere Zeit aus. „Für uns geht es nicht nur um die Tabelle, sondern auch um das Prestige“, sagt Wagner vor dem Duell gegen den Tabellennachbarn, den sein Team im Hinspiel mit 2:0 besiegte.

Die Waldramer, die in den vergangenen Jahren regelmäßig hauchdünn am Aufstieg vorbeigeschrammt sind, blieben in dieser Saison bisher hinter den Erwartungen zurück. Dennoch verfügt die DJK über viel Qualität im Team. „Wenn Spieler wie Marley Amanquah zu viel Platz bekommen, sind sie nicht mehr zu verteidigen“, sagt Wagner. In der Offensive hatte seine Truppe zuletzt große Probleme: „Vielleicht geling es uns in Waldram, aus wenigen Chancen etwas zu machen.“