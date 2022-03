Gegen das einstige Spitzenteam soll ein Sieg her

Von: Roland Halmel

Teilen

Er tritt vorerst nicht mehr gegen den Ball: Timmy Greif (im roten Trikot) verletzte sich in Oberweikertshofen und wird den Raistingern gegen Aubing fehlen. © Roland Halmel

Das 1:1 in Oberweikertshofen war ein passables Ergebnis. Dennoch waren sie beim SV Raisting nicht ganz zufrieden. Im Heimspiel gegen einen heuer schwächelnden SV Aubing soll jetzt ein Sieg her.

Raisting – Ein später Elfmeter des SC Oberweikertshofen verhinderte für den SV Raisting in der Bezirksliga Süd am vergangenen Wochenende den optimalen Start ins Fußballjahr 2022. Der Ärger über die durch das 1:1 verlorenen beiden Punkte im Verfolgerduell ist beim SVR daher noch nicht ganz verflogen. Dennoch richtet sich die volle Aufmerksamkeit jetzt auf das erste Heimspiel nach der Winterpause an diesem Sonntag (15 Uhr, Raiffeisen-Arena an der Wielenbacher Straße) gegen den SV Aubing.

Aubing hätte die Partie gern verlegt

Die Gäste aus dem Münchener Südwesten hätten die Partie wegen Personalproblemen gern verlegt. „Wir haben lange überlegt, weil wir den Mannschaften in der Liga schon entgegenkommen wollen“, berichtete SVR-Spielertrainer Johannes Franz. „Wir haben uns dann aber dagegen entschieden, weil wir schon ein Nachholspiel haben und wir Probleme mit Abendspielen aufgrund des fehlenden Flutlichts haben“, berichtete Franz.

Schlechte Platzierung hat Aubings Trainer Taurino das Amt gekostet

Die Aubinger, die in den vergangenen Jahren regelmäßig um den Aufstieg in die Landesliga mitspielten, belegen bislang aber nur Rang neun, die Abstiegssorgen sind groß. „In dieser Saison sind sie nicht so konstant“, sagt Franz über den Kontrahenten, der gerade einmal drei Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze hat. Die schlechte Platzierung kostete in der Winterpause auch Trainer Davide Taurino, der erst im Sommer vom TSV Neuried gekommen war, den Job. Für den geschassten Coach übernahm Co-Trainer Michael Lelleck.

Raistings Spielertrainer Franz hat großen Respekt vor Aubing

Der lieferte in seiner neuen Funktion mit seiner Mannschaft in der Vorbereitung durchaus gute Ergebnisse ab. „Sie sind sehr gefährlich“, warnt Franz davor, die Aubinger aufgrund des Tabellenstandes und der angespannten Personalsituation zu unterschätzen. In der Winterpause verloren die Gäste zwar ihren Top-Torjäger Athanasios Savvas (15 Tore in 18 Spielen) an den SSV Jahn Regensburg, die Lücke füllten sie jedoch durch den lange verletzten Torjäger Daniel Koch, der in der Hinrunde noch verletzt gefehlt hatte. „Sie haben einen Kader mit durch die Bank guten Bezirksliga-Spielern“, hat Franz großes Respekt vor dem SVA. Das Hinspiel endete 1:1.

Lesen Sie auch Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Hoffnung keimte in den Ukraine-Russland-Verhandlungen zuletzt auf, doch denen versetzte Präsident Putin nun einen herben Dämpfer. Der News-Ticker. Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt Viele Ukrainer, die vor Putins Krieg flüchten, kommen derzeit in Bayern an. Der Landkreis Miesbach schickte einen Bus voller Flüchtlinge zurück nach München. Darüber ist nun eine Diskussion entbrannt. Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt

Neben Andreas Heichele fehlt den Raistingern auch Timmy Greif

Doch auch die Raistinger sind nicht komplett. Neben Andreas Heichele fehlt unter anderem Timmy Greif, der sich in Oberweikertshofen am Arm verletzte. „Wir haben alles andere als die Bestbesetzung zur Verfügung“, so Franz, der gegenüber dem Auftaktspiel zu einigen Umstellungen gezwungen ist. Das ändert aber nichts daran, dass der SVR nach vier sieglosen Spielen in Folge endlich wieder einen Dreier einfahren will. „Wir wollen unsere kleine Chance auf Platz zwei wahren, denn Rang eins ist wohl schon an Denklingen vergeben“, so Franz.