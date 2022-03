Bei Wielenbach wird die Fitness das entscheidende Kriterium sein

Von: Andreas Mayr

Teilen

Der Kapitän geht mit gutem Beispiel voran: Dominik Detert (im blauen Trikot, hier im Hinrundenspiel in Eglfing) hat in der Vorbereitung der Wielenbacher fast jede Trainingseinheit mitgemacht. © Andreas Mayr

Der SV Wielenbach geht in der Kreisklasse 3 als Tabellenzehnter in die Frühjahrsrunde der Kreisklasse 3. In dieser dicht gedrängten Liga ist das allerdings kein sanftes Ruhekissen. Vielmehr droht dem Aufsteiger vom Start weg ein Kampf gegen den Abstieg.

Wielenbach – Kevin Enzi nimmt den nächsten Schritt auf der Karriereleiter. Seit einige Wochen lässt er sich an der Sportschule Oberhaching zum B-Lizenz-Trainer ausbilden. Drei Blöcke á fünf Tage veranschlagt der Verband für den Trainerschein. Der Coach des SV Wielenbach ist nicht das einzige bekannte Gesicht unter den Fußball-Lehrlingen, auch der Raistinger Ludwig Huber bildet sich fort.

Wielenbach steht vor einem weiteren Umbruch

„Sehr interessant“ sei der Lehrgang, so Kevin Enzi nach dem ersten Block. Sieht so aus, als würde sich der Trainer für weitere Aufgaben sammeln. Doch seine persönliche Zukunft rückt er derzeit nicht in Fokus. „Was im Sommer passiert, steht in den Sternen“, sagt er. Klar ist nur: Beim Kreisklassen-Aufsteiger steht ein weiterer Umbruch an. Nach der Saison werde sich vieles tun, sagt Enzi. Einige Alte haben ihren Abschied schon anklingen lassen. Doch bis es soweit ist, haben sie ihrem Coach eines zugesichert: „Sie werden nochmals alles für den Verein tun“, so Enzi.

Sechs sieglose Spiele verhageln Wielenbach die eigentlich ordentliche Bilanz

Denn der SV Wielenbach hat noch eine Mission zu erfüllen. Mit 17 Zählern steht er in der Tabelle auf Rang zehn – das würde für den Klassenerhalt reichen. Doch keine Liga im Kreis Zugspitze ist so dicht gedrängt und umkämpft wie die Kreisklasse 3. Sechs Zähler trennen den Sechsten vom Tabellenletzten. So viel kann man über die Rückserie schon sagen: Sie wird eine Nerven- und Knochenmühle für die unteren Mannschaften. Vor der Saison hätte Kevin Enzi ein solches Ergebnis zum Winter bereitwillig angenommen. Aber nun ärgert er sich schon über die Misere kurz vor der Pause. Drei Unentschieden in Serie, gefolgt von drei Niederlagen, verhagelten die bis dato ordentliche Bilanz. Doppelt bitter: Den Durchhänger mit diversen unglücklichen Momenten erlaubte sich der SVW ausgerechnet gegen die Tabellennachbarn. „Das tut weh“, sagt der Coach. „Wir hätten uns so ein gutes Polster verschaffen können.“

Der knappe Kader könnte für Wielenbach zum Problem werden

Zumal Wielenbach, so kurios das klingt, in dieser Phase seinen besten Fußball zeigte. Spiele, die man klar bestimmt habe, gingen verloren. „Einfach unglücklich“, sagt Enzi. Oder anders ausgedrückt: eine Folge des knappen Kaders. 13 Stammkräfte umfasst das Team, die allesamt mehr als zehn Partien bestritten haben. Jedem habe man angemerkt, dass er oft 90 Minuten durchbeißen muss. „Irgendwann sind wir auf dem Zahnfleisch dahergekommen und der Kopf war müde“, sagt Enzi.

Pascal Beausencourt wechselte von Raisting nach Wielenbach

Aus diesen vier Monaten voller Höhen und Tiefen haben die Wielenbacher ihre Konsequenzen gezogen. Fitter müssen sie werden, vor allem läuferisch zulegen. Gerade einstudierte Laufwege hält Kevin Enzi für den entscheidenden Schlüssel, um in der Kreisklasse erfolgreich zu sein. Zudem sieht sich der Klub nach Verstärkungen um. Der Kader, der glücklicherweise verletzungsfrei durch die Vorrunde kam, soll breiter werden. Pascal Beausencourt aus Raisting haben sie bereits gewonnen. Sie sind dran, Florian Kriechenbauer zu reaktivieren. Der eine oder andere Externe mehr wäre auch nicht schlecht. „Jeder Mann tut gut.“

Vor allem auf heimischem Rasen haben die Wielenbacher viele Punkte liegen lassen

Vielleicht könnte Kevin Enzi dann endlich das Puzzle lösen, wie er es nennt. Am liebsten würde der Spielertrainer selbst angreifen, wie er das gelernt hat. Doch darunter leidet die Stabilität der Abwehr. Zuletzt stellte er sich in der Innenverteidigung auf, was wiederum negative Effekte auf die Offensive hatte. Eine Optimallösung ist noch nicht ins Sicht. Genauso sucht Wielenbach noch nach Gründen für seine Heimflaute. Unglaublich: Daheim hat der Aufsteiger nur die Reserve des 1. FC Garmisch-Partenkirchen bezwungen. Der Erfolg kam in der besten Phase, in der Wielenbach unter anderem auch Top-Favorit Uffing schlug. „Da hatten wir einen Lauf.“

Zum Start haben die Wielenbacher gleich ein knackiges Programm

Ist mittlerweile alles abgehakt. Das ganze Team konzentriert sich auf den Rückrundenstart. Die ersten Wochen halten ein „knackiges Auftaktprogramm“ parat mit Duellen gegen Spitzenreiter Unterammergau schon am kommenden Sonntag, Lokalrivale Raisting und den Tabellendritten aus Eglfing. Die ersten Wochen könnten schon vorentscheidend sein, schätzt Enzi. Von jedem Einzelnen verlangt er mit Start der Vorbereitung 100 Prozent. Als Paradebeispiel nennt er Dominik Detert, den personifizierten Willen, der kaum eine Einheit verpasst. „An dem können sich viele messen.“ In dieser Hinsicht gaben die ersten Einheiten Grund zur Zuversicht. „Die Jungs freuen sich, wieder rauszukommen – sie sind heiß.“