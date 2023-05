Erklärung und Übersicht der Aufstiegsrunden der Kreisligen Zugspitze

Von: Noah Hölch

Der SC Maisach und die FT Jahn Landsberg spielen in der Meiserrunde B der Kreisliga Zugspitze gegeneinander. © Peter Weer

Im Kreis Zugspitze wurde in dieser Saison ein neues Liga-System getestet. Dabei entstanden neuartige Auf- und Abstiegsrunden. Übersicht der Kreisligen.

München – Der BFV (Bayrische Fußball-Verband) hat in diesem Jahr ein neuartiges System zum Ausspielen der Meisterschaften getestet. Die Mannschaften der vier bisherigen Kreisligen wurden mit Einbezug ihrer Tabellenplatzierung im Vorjahr in zwei Aufstiegsrunden und drei Abstiegsrunden eingeteilt.

Kreisliga Zugspitze: Erklärung des neuen Systems

Die Aufstiegsrunden A und B bestehen aus je sechs Mannschaften. Dabei steigt der Erstplatzierte aus jeder Gruppe direkt in die Bezirksliga (BZL) auf. Die zwei Mannschaften, die auf dem Relegationsplatz stehen, spielen dann mit zehn weiteren Teams um die verbleibenden drei Plätze in der Bezirksliga. Die anderen zehn Mannschaften setzen sich zum einen aus den drei Teams zusammen, die in den BZLs auf dem Abstiegsrelegationsplatz stehen. Zum anderen aus den sieben weiteren Zweitplatzierten der Kreisligen aus den Kreisen Donau/Isar, München und Inn/Salzach.

Aus diesen zwölf Kandidaten werden anschließend drei Gruppen á vier Mannschaften gebildet. Der Sieger aus jeder Gruppe qualifiziert sich für die BZL.

Die beiden Zweitplatzierten aus den Meisterrunden A und B der Zugspitze bilden eine solche Gruppe mit dem 13. Platzierten der BZL Süd, sowie dem Zweitplatzierten der Kreisliga München 2. Wer dafür aus den Meisterrunden die besten Karten hat, zeigt die folgende Übersicht.

Kreisliga Zugspitze: Übersicht der Tabellensituation

Meisterrunde A:

In der Meisterrunde A ist so gut wie alles noch offen. Bis auf die SG Hausham, die im Vergleich zu den restlichen Mannschaften ein wenig abgeschlagen ist, kann jeder noch auf jeden Platz rutschen. Aktuell grüßt der SV Habach von der Spitze. Dahinter folgen Ohlstadt, Miesbach mit nur zwei Punkten weniger. Knapp dahinter lauern der Lenggrieser SC, sowie der TSV Peißenberg.

Vier Spieltage stehen noch aus, fast jeder spielt nochmal gegen jeden. Hier kann also noch alles passieren.

Meisterrunde B:

In der Meisterrunde B hingegen ist schon eine leichte Tendenz zu erkennen, für wen es am Ende reichen könnte und für wen eher nicht. An der Spitze steht die FT Jahn Landsberg mit 18 Punkten. Auf dem Relegationsplatz steht derzeit der TSV Geißelbullach. Der Abstand auf Platz eins beträgt für den TSV drei Punkte. So groß ist allerdings auch der Abstand auf Verfolger FC Aich.

Für den Rest wird es eng mit dem Aufstieg: Der FC Wildsteig/Rottenbuch (neun Punkte) steht im Vergleich zum TSV Peiting (acht Punkte) und dem SC Maisach (sechs Punkte), noch am besten da. Doch auch hier sind noch vier Spieltage zu gehen. Wobei Landsberg mit dem Sechs-Punkte-Polster schon fast die halbe Miete hat, zumindest für den zweiten Platz, der ja für die Relegation reichen würde. (Noah Hölch)