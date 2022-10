Wenig Leistung, keine Punkte: ESV Penzberg enttäuscht – und verpasst die Meisterrunde

Von: Oliver Rabuser

Torschützen im direkten Duell: Penzbergs Tobias Szekeli (im weißen Trikot) erzielte das zwischenzeitliche 1:1, Schlehdorfs Liridon Vocaj gelangen gleich zwei Treffer. Foto: or © or

Klaus Fahrner war sichtlich angefasst. Weniger wegen der 2:3 (1:2)-Heimniederlage gegen den FCK Schlehdorf, die für den ESV Penzberg gleichbedeutend ist mit dem Ende aller Meisterrunden-Träume.

Penzberg – Vielmehr war es die Art und Weise, wie seine Mannen sich präsentierten, die ihn ärgerte. „Wir haben keinen Fußball gespielt, uns nicht freigelaufen und die Bälle nur geschlagen“, bilanzierte der ESV-Coach. „Technisch und taktisch war das nicht das, was wir können und wollen.“

Dass es bis zum Schlusspfiff spannend blieb, lag tendenziell an den Gästen, die eine vorzeitige Entscheidung fahrlässig verpassten. Matthias Leiß vergab noch vor der Pause zwei aussichtsreiche Alleingänge, weswegen es zur Pausel statt 1:4 eben nur 1:2 aus Penzberger Sicht stand. Ex-Profi Liridon Vocaj erwischte bei seinem Distanzschuss zum 1:0 ESV-Keeper Julian Staszek auf dem falschen Fuß, der durch die tief stehende Sonne geblendet war. Tobias Szekeli glich mit einem Freistoß zwar aus, doch gleich im Gegenzug hob Vocaj einen Flugball über Staszek zur neuerlichen FCK-Führung ins Tor.

Nach der Pause drängte der ESV insofern, als er sich viele Standards erarbeitete. Doch mit Ausnahme von zwei Paraden gegen Felix Zanger und Szekeli hatte FCK-Keeper Markus Lantenhammer kaum etwas zu tun. Nach dem 3:1 durch Leiß schien die Sache gelaufen. Aber wieder ließen die Schlehdorfer die Türe einen Spalt auf, kassierten durch Kai Schumacher prompt das 3:2. In der Schlusssekunde dann ein letzter Versuch des ESV, doch der Schuss zischte knapp am kurzen Pfosten vorbei. (or)

ESV Penzberg – FCK Schlehdorf 2:3

Tore: 0:1 (8.) Vocaj, 1:1 (32.) T. Szekeli, 1:2 (33.) Vocaj, 1:3 (83.) Leiß, 2:3 (84.) Schumacher. Gelbe Karten: Penzberg 2, Schlehdorf 5. Gelb-rote Karte: Schlehdorf: Vocaj (90.+1). Schiedsrichter: Andreas May. Zuschauer: 80.