ESV Penzberg: „Wir werden die Klasse sicher halten.“ – Kein Zweifel am Klassenerhalt

Teilen

Er hat die Verantwortlichen überzeugt: Klaus Fahrner soll beim ESV auch künftig das Traineramt bekleiden. Foto: rabuser © rabuser

Weit oben an der Tabelle bewegt sich der ESV Penzberg momentan nicht. An Abstieg ist für den Verein allerdings auch nicht zu denken.

Penzberg – Im ersten Jahr des Pilotprojekts im Kreis Zugspitze gleich Teilnehmer an der Abstiegsrunde zu sein, stand beim Kreisklassisten ESV Penzberg nicht auf der Menükarte, zumindest nicht vordergründig. Beim Blick auf die vergangene Saison, die der ESV auf einem Rang in der unteren Tabellenhälfte abschloss, hatten die Verantwortlichen dieses Szenario aber eingepreist.

Am Klassenerhalt hegt der Eisenbahnerverein jedoch keinerlei Zweifel. „Ich denke nicht, dass wir mit dem Abstieg etwas zu tun haben“, betont Wolfgang Tiedt. „Wir werden die Klasse sicher halten.“

Die Zuversicht des Zweiten Abteilungsleiters speist sich aus dreierlei Quellen. Eine davon ist das Talent der Mannschaft. „Die Qualität ist da“, stellt Tiedt fest. Gleichwohl steckt das Team in einem Umbruch, überdies war die Ausfallliste im Laufe der Vorrunde bisweilen enorm. Kicker wie Tobias Szekeli und Benedikt Weigl treten kürzer, gleiches gilt für Michael Reicheicher, der als Routinier schmerzlich vermisst wird. „Wir waren immer dann gefestigter, wenn er ausgeholfen hat“, bilanziert Tiedt. Mehren sich dann noch die Verletzungen, lassen sich ehrgeizige Ziele kaum erreichen.

Zwischenzeitlich hatte der ESV Mühe, beide Herrenteams ausreichend zu besetzen

Fraglos war die Meisterrunde Thema beim ESV. Resultate und Tabellenposition sprachen in der Frühphase der Saison durchaus dafür. Doch wusste man nach dem turbulenten Vorjahr, was Abstiegskampf bedeutet. „Von daher ist die Enttäuschung nicht so groß“, relativiert Tiedt. Immerhin hatte der Klub zwischenzeitlich so seine Mühe, beide Herrenteams in ausreichender Zahl zu bestücken.

Ein weiteres Indiz für eine Fortentwicklung ohne Abstiegsängste sehen die ESV-Verantwortlichen im Trainer. Klaus Fahrner kann an der Fischhaberstraße in Ruhe und ohne Einflüsse von außen arbeiten. Geht es nach dem Verein, soll die Liaison von längerer Dauer sein. „Klaus macht ein supergutes Training“, betont Tiedt.

Ursprünglich kümmerte sich der 55-Jährige, dessen Filius André beim SV Bad Heilbrunn in der Bezirksliga zur Stammkraft gereift ist, selbst um die bestmöglichen Rahmenbedingungen. Doch Fahrner nimmt ihm diesbezüglich nahezu alles ab. „Er plant die Vorbereitung, sucht die Gegner“, würdigt Tiedt die Arbeit des Coaches und stellt klar: „An ihm liegt es nicht, dass wir nicht so gut dastehen.“ Das weiß offensichtlich auch die Mannschaft. Denn – und damit zum dritten Mutmacher – sie hat eine einheitliche und klare Willenserklärung formuliert, „etwas mehr zu tun als bisher“, berichtet Tiedt, wie auch immer sich das in der Praxis darstellen wird.

ESV Penzberg vertraut in der Rückrunde auf seinen Nachwuchs und schmiedet Zukunftspläne

Ein Selbstläufer wird der Ligaverbleib dennoch nicht. Die Opponenten aus Warngau und Weyarn sind gänzlich unbekannt, viel weiß man auch von den Fußballfreunden (FF) Geretsried nicht. Die wohlbekannten Kontrahenten aus Krün und Eglfing gelten als sehr kampfstark. Zudem ist das Polster an Bonuspunkten, deren Höhe sich nach der Platzierung in der Vorrunde richtet, nicht gerade üppig.

Doch der ESV vertraut auf seinen Nachwuchs. Kicker wie Marlon Mankart, Maximilian Vorreiter, Alexander Luis oder Bastian Schweiger haben ihr Potenzial angedeutet. „Sie brauchen Zeit, haben es aber drauf“, sagt Tiedt. Wintertransfer Dennis Michels (DJK Penzberg) ist ein weiterer Akteur mit Perspektive. Dahinter reift ein ganzer Pool an Talenten aus einer laut Tiedt „sehr guten Jugend“ heran. Mit diesem Schwung an Nachschubkickern könne man mittelfristig neue Ziele ausrufen. „Die Kreisliga ist immer interessant“, findet Tiedt. Doch vor dem zweiten Schritt mus der erste zwingend und trittsicher bewältigt werden. OLIVER RABUSER