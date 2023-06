Neuer Trainerjob statt Auszeit: Hans-Georg Huber übernimmt beim ESV Penzberg

Von: Oliver Rabuser

Machen fortan gemeinsame Sache beim ESV Penzberg: der Zweite Abteilungsleiter Wolfgang Tiedt mit den neuen Trainern Eugen Brenninger (links) und Hans-Georg Huber (r.). © OR

Eigentlich wollte Hans-Georg Huber etwas kürzertreten, doch nun hat er einen neuen Trainerjob. Der Uffinger übernimmt das Amt beim ESV Penzberg.

Uffing – Zusammen mit Eugen Brenninger soll der 35-Jährige den Fußball-Kreisklassisten in eine prosperierende Zukunft führen. Die Verantwortung steht auf dem Fundament der Gleichberechtigung. Allerdings hat Huber für den Fall unterschiedlicher Ansichten ein Veto-Recht: „Er hat das letzte Wort“, betont Abteilungsleiter Michael Scharbert.

Hubers Planspiele waren ursprünglich andere. Neben einer bewegten Spielzeit beim SV Polling mit fortwährendem Abstiegskampf, hat er den Hausbau vorangetrieben, geheiratet und ist Vater geworden. „Wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen, mal ein Jahr nichts zu machen“, unkt Huber. Ein Plan, der schnell durchkreuzt war. Denn der Eisenbahnsportverein war auf der Suche nach einem neuen Coach. In den vergangenen Jahren keine Seltenheit. Als der ESV die Aufstiegsrunde klar verpasst und zuächst auch gegen den Abstieg zu wenig gepunktet hatte, trennte man sich von Klaus Fahrner. Der einstige Trainer des FC Kochelsee Schlehdorf war eigentlich als langfristige Lösung gedacht. Bis Saisonende übernahm Scharbert selbst und feierte mit dem Team den Klassenerhalt.

Die Frage, wer fortan die sportlichen Geschicke leiten könnte, ploppte dennoch auf. Die Penzberger fahndeten nach einem „jüngeren Kandidaten mit eigenen Vorstellungen“. Huber hatten sie seit seinem Engagement beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen beobachtet. Dort trat er im Winter 2022 in verschiedenen Konstellationen die Nachfolge von Christoph Saller an. „Er hat es ganz gut hinbekommen, obwohl er viel improvisieren musste“, sagt Scharbert. Danach sei in Polling Hubers Erfahrungsschatz auf höherklassiger Ebene nochmals gewachsen. Auch Brenninger wurde aufmerksam. Wegen seiner „ruhigen und sachlichen Art“. Die sei genau das, was das ESV-Team jetzt brauche. „Das hier zusammen mit dem Eugen zu machen, hat mich gereizt“, sagt Huber, der zudem in Penzberg arbeitet.

Zugleich decken sich die Meinungen der beiden Trainer über die Mannschaft. Der ESV-Kader sei neben wenigen Routiniers voll von Talenten. Die will Huber erst mal kennenlernen, dann aber die Aufstiegsrunde anpeilen. Weniger, um die Kreisliga anzusteuern, sondern um ohne Abstiegsangst an der Perspektive des Teams basteln zu können. Nun hoffen sie in Penzberg, mit dem Duo Huber/Brenninger eine langfristige Lösung gefunden zu haben. Sieht Huber ähnlich, betont aber auch: „Man muss sehen, wie sich alles entwickelt.“ (or)