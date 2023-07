Fabian Dietz: In die Freude über DEL2-Titel mischt sich ein Wermutstropfen

Er bleibt ein Towerstar: Fabian Dietz aus Peißenberg hat seinen Vertrag in Ravensburg verlängert. Damit geht er in seine dritte Saison bei den Oberschwaben, die auf den Aufsteig in die DEL verzichteten.

Peißenberger feiert große Erfolge in Ravensburg

Von Roland Halmel

Besser hätte die Saison für Fabian Dietz nicht laufen können: Der Peißenberger gewann mit den Towerstars den Titel in der DEL2. In der entscheidenden Saisonphase fehlte der 24-Jährige jedoch.

Peißenberg – Nach Platz zwei in der Vorsaison legten die Ravensburg Towerstars in der abgelaufenen Spielzeit der DEL2 noch eine Schippe drauf. Die Mannschaft, für die auch der Peißenberger Fabian Dietz die Schlittschuhe schnürt, sicherte sich den Titel in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga. Allerdings konnte Dietz, der 2022 vom DEL-Club Eisbären Berlin zu den Oberschwaben wechselte, in der Finalserie nicht mehr eingreifen. Im Play-off musste der Peißenberger gleich im ersten Viertelfinalspiel am 15. März gegen Landshut nach einem Check verletzt vom Eis. Durch das Verletzungspech war für den 24-jährigen Stürmer die Saison vorzeitig beendet.

Wenn er auf dem Eis ist, steht er für Einsatz, Willen und Leidenschaft.

Bis zu diesem Zeitpunkt war es für Dietz, der zum großen Teil an der Seite der Kontingentspieler in den Top-Reihen der Towerstars zum Einsatz kam, sehr gut gelaufen. Der kampfstarke Angreifer erzielte 15 Tore und leistete zwölf Vorlagen, damit war er bester deutscher Torschütze bei den Ravensburgern. In der ersten Saison bei den Towerstars kam Dietz auf 19 Treffer und 18 Assists. „Wenn er auf dem Eis ist, steht er für Einsatz, Willen und Leidenschaft“, lobte Daniel Heinrizi, Geschäftsführer Sport der Towerstars, den Peißenberger, der seinen Vertrag inzwischen um ein weiteres Jahr verlängert hat. „Wir freuen uns, dass Dietzi auch in der nächsten Saison für uns spielt. Er ist ein junger deutscher Stürmer, der noch mehr Potenzial in sich hat. Er weiß, wo das Tor steht und ist auch im Powerplay ein wichtiger Faktor“, urteilt Heinrizi.

Dietz schindet sich in der Reha, damit der zum Vorbereitungsstart Anfang August fit ist

Auch Dietz ist glücklich, dass die Zusammenarbeit mit den Oberschwaben fortgesetzt wird. „Dass ich auch in der kommenden Saison wieder vor den Towerstars-Fans spielen werde, freut mich riesig“, sagt der 24-Jährige, der aktuell in der Reha hart dafür arbeitet, rechtzeitig zum Start in die Vorbereitung am 7. August wieder auf dem Eis stehen zu können. „Ich kann es kaum erwarten, wenn es nach der Sommerpause endlich wieder losgeht“, sagt Dietz, der voller Vorfreude auf seine dritte Saison bei den Towerstars ist.

Über Peißenberg und Peiting nach Weißwasser und Berlin und schließlich nach Ravensburg

Seine Eishockeykarriere begann er beim TSV Peißenberg, wo er bis zur U16 spielte. Danach wechselte er zum Nachbarn EC Peiting, mit dem er in der Saison 2012/13 auf Anhieb die bayerische Meisterschaft gewann. Für das Seniorenteam des ECP absolvierte er in den Spielzeiten 2016/17 und 2017/18 insgesamt 93 Oberligaspiele, ehe er über die Lausitzer Füchse und die Eisbären Berlin zur Spielzeit 2021/22 schließlich bei den Ravensburg Towerstars landete. Obwohl die Oberschwaben sich sportlich für die DEL qualifiziert haben, werden sie nicht in der höchsten deutschen Spielklasse antreten. Bereits vor Beginn der Play-offs hatten sie angekündigt, im Falle des Titelgewinns auf den Aufstieg zu verzichten. Nutznießer dieser Entscheidung waren die Augsburger Panther, denen dadurch der Abstieg in die DEL2 erspart bleibt.