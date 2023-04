Favorit, aber personell geschwächt: SV Raisting muss in Großhadern auf Leistungsträger verzichten

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Er führt diesmal keine Zweikämpfe: David Gretschmann (im roten Trikot, hier im Heimspiel gegen den BCF Wolfratshausen) fehlt den Raistingern heute Abend in Großhadern wegen einer Rippenprellung. Foto. rabuser © Oliver Rabuser

So einfach sich die Aufgabe auf Papier präsentiert, so unangenehm könnte sie sich in der Praxis entpuppen. SV Raisting gastiert am Donnerstag in der Bezirksliga beim TSV Großhadern.

Raisting –Obwohl Favorit, sind die Erwartungen eher gedämpft, denn es gilt, zwei gravierende Ausfälle zu verkraften. Trainer Hannes Franz ficht die zwangsläufige Rolle des Goliath nicht an, er erwartet aber aus gutem Grunde keine Wunderdinge von seiner Elf. Die dringlichste Frage ist ohnehin die nach dem Gesundheitszustand von Markus Riedl.

Der linke Fuß des SVR-Spielmachers hatte sich am vergangenen Samstag in Garmisch-Partenkirchen nach einem Check an der Seitenlinie unglücklich im Rasen verfangen und die Raistinger Entourage Schlimmes befürchten lassen. Eine weitreichende Diagnose lässt wenigstens bis zum Wochenende auf sich warten, weil für Riedl für heute und am Freitag eine MRT-Untersuchung samt erläuterndem Arztgespräch terminiert sind.

„Allzu gut schaut es leider nicht aus“ – Riedl und Gretschmann fehlen verletzungsbedingt

Auch wenn die Schmerzen bei Riedl nachgelassen haben, das Knie ist dick angeschwollen und der Leidtragende zumeist auf Krücken unterwegs. „Allzu gut schaut es leider nicht aus“, gibt sich Franz keinen großen Illusionen hin. Neben Riedl fehlt beim Gastspiel im Münchner Westen auch David Gretschmann wegen einer Rippenprellung. „Das Spiel in Garmisch hat sich für uns richtig gelohnt“, merkt der Coach sarkastisch an. Riedls Position im Mittelfeld wird ziemlich sicher Sinan Grgic einnehmen, wie das auch schon bei den Werdenfelsern der Fall war.

Als Linksverteidiger sieht Franz Lukas Hartmann oder Florian Breitenmoser als mögliche Kandidaten. Franz betont, dass es die Kaderbreite leicht hergebe, mal zwei Ausfälle zu kompensieren. Gleichzeitig aber verweist er auf die Bedeutung von Riedl und Gretschmann. „Von der Qualität kannst du sie nicht Eins zu Eins ersetzen.“

„Ein Sieg sollte der Deckel auf den endgültigen Klassenerhalt sein“ – Raisting erwartet ein wichtiges Spiel

Ersetzt werden muss in der kommenden Spielzeit auch der TSV Großhadern. Von einem ambitionierten Kreisligisten, der anstelle des darbenden Traditionsvereins von der Heiglhofstraße künftig in der Bezirksliga mitspielen darf. Der Abstieg des TSV ist unabwendbar, aber genau das macht es so schwer für Franz und seine Mannen. Die Raistinger sind keine Mannschaft, die schwächere Gegner wie selbstverständlich abfrühstückt.

Selbst das abgeschlagene Großhadern hat mehr Treffer erzielt als der SVR. „Wir sind klarer Favorit, aber es gibt auch Faktoren, die nicht dafür sprechen, dass wir total souverän auftreten.“ Neben den absenten Stammkräften ist das Abend- und Werktagspiel, auf das man sich nach Arbeit und fast einstündiger Anfahrt nicht im Vorbeigehen vorbereiten kann, ein weiterer Faktor.

Dazu hätten Ergebnis und Verletzungen in Garmisch-Partenkirchen am Selbstvertrauen gekratzt. Franz geht von einer „mentalen Geschichte“ aus. Raisting muss ein „massives Kontrastprogramm“ zum vergangenen Samstag bewältigen. Dafür lockt im Erfolgsfall aber auch der unumstößliche Ligaverbleib. „Ein Sieg sollte der Deckel auf den endgültigen Klassenerhalt sein“, so der Raistinger Coach. (Oliver Rabuser)