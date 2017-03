Fazlican Verep der Dauerbrenner

Mit zwei Siegen in Folge verabschiedete sich der FC Penzberg in die Winterpause. ZUm Start in die Frühjahrsrunde wollen die Penzberger auch gegen den punktgleichen SC Maisach jubeln.

Bezirksliga Süd

Die Hinrunde verlief für den FC Penzberg größtenteils unerfreulich. Das soll in der Frühjahrsserie anders werden, am besten gleich im Heimspiel gegen den SC Maisach.

Fünf Vorbereitungsspiele und zahrleiche Trainingseinheiten bei nicht immer idealen Bedingungen liegen hinter dem FC Penzberg. Am diesem Samstag geht es für die Mannschaft von Trainer Wiggerl Donbeck wieder um Punkte in der Bezirksliga. Das Fußballjahr 2017 eröffnet der FCP gleich mit dem richtungsweisenden Heimspiel gegen den punktgleichen Mitaufsteiger SC Maisach, der wie die Penzberger gegen den Abstieg kämpft. „Das ist für beide Mannschaften ein ganz wichtiges Spiel“, sagt Donbeck.

Das Hinspiel haben die Penzberger unglücklich mit 1:2 verloren, da hat der FCP also noch etwas gutzumachen. Donbeck sieht sein Team für diese Aufgabe gerüstet. „Die Jungs haben ihre Hausaufgaben gemacht, wir konnten von Beginn an im Training richtig Gas geben“, lobte der FCP-Trainer das Engagement seiner Mannen. „Es sind auch alle fit, wir hatten in der Vorbereitung keine Verletzten“, merkt Donbeck zufrieden an.

Das war in der Hinrunde nicht immer der Fall. Zahlreiche Stammkräfte wie Franz Fischer, Maximilian Kalus, Sepp Siegert oder Berat Saiti mussten oftmals passen. Fazlican Verep absolvierte als einziger Penzberger alle 19 Partien. Mit Tobias Rampf, der aus persönlichen Gründen kürzer tritt und sich dem Kreisklassisten TSV Perchting angeschlossen hat, sowie Maximilian Berwein, der berufsbedingt zu seinem Heimatverein FC Oberau, ebenfalls Kreisklassist, wechselte, hatten die Penzberger in der Winterpause zwei Abgänge zu verzeichnen. Dafür holte der Bezirksligist keine Neuzugänge von außerhalb. Stattdessen rückten vier A-Jugendliche aus dem eigenen Verein nach. „Das ist auch der zukünftige Weg beim FCP, wir setzen auf eigene Leute“, stellt Donbeck klar. Junge Spieler, wie etwa Dominik Kühberger, sollen zu Bezirksliga-Spielern heranreifen.

In den fünf Vorbereitungsspielen kamen die Nachwuchsleute auch schon zum Einsatz. Die beiden Auswärtsspiele gegen den Bezirksligisten TSV Dorfen (0:4) und den Landesligisten DJK SB Rosenheim (0:4) gingen verloren. Gegen die A-Jugend der SpVgg Unterhaching (1:0), die in der Bayernliga Tabellenzweiter ist, sowie die beiden Bezirksligisten ASV Au (2:1) und SV Dornach (2:1) gab es jeweils Heimsiege. „Bis auf Dorfen, wo wir ein neuen System probiert haben, war ich mit den Testspielen sehr zufrieden“, urteilte Donbeck, der vor allem die Abwehrleistung lobte. „Wir sind sehr kompakt gestanden und haben nur wenige Chancen zugelassen.“. Das ist auch die Marschroute beim Heimstart gegen Maisach, die den schwächsten Angriff der Liga (18 Tore in 19 Spielen) hat. Die Offensive ist dagegen die Stärke der Penzberger. 41 Treffer sind der beste Wert in der Bezirksliga Süd.

Für reichlich Spekulationen sorgte am vergangenen Montag ein Besuch von Coach Donbeck in der Geschäftsstelle der „Tölzer Löwen“. Nachdem beim Eishockey-Oberligisten seit Wochen der Geschäftsführer wegen Krankheit fehlt, scheint Donbeck ein Kandidat für diesen Posten zu sein. „Die Tölzer haben mich angerufen, um mir ihre Situation im Sponsoring/Marketing anzuschauen“, berichtete Donbeck, der vor Jahren Geschäftsführer beim EV Landshut war. „Wir haben gesprochen, und jetzt werde ich mir darüber Gedanken machen. Zu gegebener Zeit werden wir uns dann nochmal zusammensetzen“, so Donbeck.

Zum Spiel

Anstoß: Samstag, 14.30 Uhr, Nonnenwaldstadion an der Karl-Wald-Straße in Penzberg

FC Penzberg: Salcher (Vogel) – Wiedenhofer, Saiti, Fytandis, Verep, Azizi, Menzil, Hiry, Kalus, Fischer, Siegert/Schneeweiss, Kühberger, Krämer, Graf, Katsaros, Graf, Tsigouriotis

Quelle: fussball-vorort.de