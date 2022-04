FC Bad Kohlgrub empfängt den TSV Peißenberg zum Abstiegskrimi in der Kreisliga 1

Von: Christian Heinrich

Teilen

Gibt es am heutigen Gründonnerstag die ersten Zähler für Oliver Pajonkowski und seinen FC Bad Kohlgrub? © Mayr Andreas

Zwischen dem FC Bad Kohlgrub und dem TSV Peißenberg kommt zum Abstiegskracher. Tabellen-Schlusslicht Bad Kohlgrub hofft weiter auf den ersten Punktgewinn in dieser Saison.

Peißenberg – Es kann kein Zufall sein, dass die Ligenleitung das Nachholspiel zwischen dem FC Bad Kohlgrub und den TSV Peißenberg ausgerechnet auf den Gründonnerstag (18 Uhr) terminiert hat. Der trägt seinen Namen bekanntlich nicht von der Farbe grün, was sich noch mit Hoffnung verbinden ließe, sondern vom mittelhochdeutschen Wort „greinen“, was so viel wie weinen bedeutet.

Zum Heulen ist auch die Situation, in der sich die beiden Kontrahenten befinden. Der Fußballclub dümpelt auf dem letzten Tabellenplatz der Kreisliga 1 und hat in 15 Begegnungen nicht einen einzigen Punkt erstritten. Peißenberg ist Vorletzter, und seine zwölf Zähler sind zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben.

Wir strotzen nicht gerade vor Selbstbewusstsein.

„Wir strotzen nicht gerade vor Selbstbewusstsein“, gibt Florian Heringer zu, dass die Misere inzwischen an den Seelen seiner Spieler nagt. Der Trainer des TSV hat eine wahre Schreckensbilanz hinter sich. Die vergangenen sieben Begegnungen hat sein Team allesamt verloren. Der letzte Sieg datiert aus dem vergangenen Jahr und scheint eine ganze Ewigkeit her. Am 25. September gewann seine Elf mit 4:3 beim TSV Sauerlach. Zuvor kassierte seine Mannschaft noch weitere sechs Pleiten und siegte zwei Mal auf dem Rasen und ein Mal am grünen Tisch: ausgerechnet gegen Bad Kohlgrub.

Nach Gründen für die Durststrecke braucht Heringer nicht lange zu suchen. „Wichtige Leistungsträger haben gefehlt“, verweist er darauf, dass die Urlaubszeit im Sommer sowie zahlreiche verletzte oder an Corona erkrankte Spieler dafür gesorgt haben, dass sich die Mannschaft nie richtig einspielen konnte. An der Motivation des Personals lag es nicht. Nur gegen den ASV Habach kassierte der TSV mit 0:7 eine Klatsche, die seinem Tabellenstand entspricht. „Wir haben die meisten Spiele mit einem oder zwei Toren verloren“, bemerkt Heringer, dass sein Ensemble meist gar nicht so weit davon entfernt war, etwas Zählbares zu ergattern. „Aber wir waren in manchen Situationen nicht so clever und kaltschnäuzig“, räumt der Coach ein.

TSV Peißenberg hofft weiterhin auf die Relegation

Das wird sich wie auf Knopfdruck auch nicht ändern. Bei der jüngsten 2:3-Niederlage gegen die Reserve des Landesligisten TuS Holzkirchen schenkten sich die Peißenberger die Tore mal wieder selbst ein. Heringer ist erfahren genug, dass er weiß, dass die Entwicklung seiner Mannschaft eine Eigendynamik angenommen hat, die sich kaum noch stoppen lässt. Mehr als die Relegation scheint kaum noch möglich zu sein für den TSV. Es sei denn, dem Abstiegskandidaten gelingt über die Kar- und Ostertage ein Coup, wie er ihn in dieser Saison erst ein Mal erlebt hat: Er gewinnt zwei Spiele in Serie.

Allerdings lässt sich nicht sagen, ob die Aufgabe beim Tabellenletzten leichter wird als die beim Drittletzten am Ostermontag. Die Bad Kohlgruber haben am Palmsonntag selbst den ASV Habach ins Schwitzen gebracht und nur knapp mit 2:3 verloren. Das kleine Hoch beim Schlusslicht ist verbunden mit Simon Ollert, der seiner Mannschaft im Abstiegskampf neuerdings beisteht. „Ihn müssen wir in den Griff kriegen“, hofft Heringer. Wenn nicht, droht selbst in Bad Kohlgrub eine Niederlage, die dem ohnehin schon ramponierten Selbstbewusstsein seiner Kicker wohl den letzten Rest geben würde. Und das wäre, zum Anlass des Tages, wirklich zum Greinen. (Christian Heinrich)