„Ätzende Niederlage“ für FC Deisenhofen II - „Der Gegner versucht nichts anderes, als zu zerstören“

Teilen

Teil eins der Spielanalyse von Felix Scherer, Fußballtrainer der U23 des FC Deisenhofen, klang überschwänglich positiv.

Deisenhofen – „Wie wir den Gegner haben laufen lassen – richtig stark! Das war die beste erste Halbzeit der gesamten Hinrunde.“ Doch im Auswärtsspiel der Bezirksliga Süd beim SV Raisting gab es ja auch noch einen zweiten Durchgang.

Und nach dem hieß es 0:2 (0:0) aus Sicht der FCD-Reserve. „Das sind die ätzenden Niederlagen“, resümierte der Trainer. „Der Gegner versucht nichts anderes, als das Spiel zu zerstören – und wird dafür am Ende auch noch belohnt. Das ist bitter gelaufen für uns.“

An Torchancen mangelte es der Deisenhofner U23 nicht. In der ersten Hälfte landete ein Freistoß von Thomas Karl um ein Haar im Raistinger Tor, in der Schlussphase von Durchgang zwei schoss Nico Patent den Torwart an und Marcel Schütz traf das Außennetz.

Drei Mega-Chancen, null Tore – die fielen auf der anderen Seite. Und zwar beide Male durch den eingewechselten Vinzenz Wolf. „Ein Sonntagsschuss“, sagte Fritz Scherer über den Freistoßtreffer zum 1:0 (54.), fast von der Torauslinie. Und das 2:0 (67.) war nicht minder kurios, als Vinzenz Wolf sich allein gegen drei Deisenhofner durchsetzt: „Er läuft in unsere Leute hinein, steht plötzlich allein vor der Kiste – ping-pong-mäßig kommt der Ball immer wieder zu ihm zurück“, beschreibt Scherer die Szene. Darauf hoffend, dass es am Freitag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen Großhadern besser läuft. (mbe)

FC Deisenhofen U23: Franzmeier – Baumann (72. Longo), Karl, Schuh, Finster, Ngeukeu (88. Nowak), Geigenberger (79. Schütz), Nibler, Kotb (88. Brunner), Cosic (61. Mayer), Patent

Tore: 1:0 Wolf (54.), 2:0 Wolf (67.).

Zeitstrafe: Schütz (90.+1).