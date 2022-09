Volley aus 20 Metern: Vinzenz Wolf lässt Raisting aufatmen

Von: Roland Halmel

Teilen

Sinnbildlich: Raistings Vinzenz Wolf (l.) brachte mit seinem Tor den FC Hellas auf den Boden. Foto: Rabuser © Rabuser

Der SV Raisting bringt wichtige Punkte nach Hause. Beim FC Hellas München siegte die Mannschaft von Johannes Franz mit 1:0.

Raisting – Die Sportanlage an der Demleitner Straße hat jede Menge Historie auf sich geladen. In den 1980er Jahren etablierte sich der FC Wacker München für wenige Jahre als dritte Kraft in der Landeshauptstadt. In jüngerer Vergangenheit hat der „Wacker-Platz“, wie das Areal in Untersendling genannt wird, allerdings keinen höherklassigen Herren-Fußball mehr gesehen.

Die Damen des FC Wacker überstrahlen alles, das Hockeyfeld wird gerade restauriert, und vor den Eigentümern kommt zunächst noch der FC Hellas, frisch aufgestiegen in die Bezirksliga Süd. Für den SV Raisting ist derlei Geschichts- und Ortskunde eher von nachrangiger Bedeutung. Es zählte ein Erfolg. Über den durften sich die Raistinger tatsächlich freuen: Zwar stand der 1:0-Erfolg beim FC Hellas bis zum Ende auf wackeligen Füßen, verdient war er allemal.

„Eigentlich ist es unser Anspruch, dominanter und mit mehr Ballbesitz aufzutreten“, sagte Spielertrainer Hannes Franz. „Aber in dieser Phase ist es wichtig, Punkte einzufahren.“ Erst recht, da die Partie auf einem Kunstrasen antiker Prägung stattfand. Kein Halme-Rasen oder butterweicher Untergrund, sondern ein dünner Teppich über knallhartem Asphalt. Entsprechend lang hat’s gedauert, bis der SVR in den Agitationsmodus einschwenkte. „Schwer reingekommen“, resümierte Coach Franz. Doch dann traf Vinzenz Wolf zum 1:0. Die gängige Metapher „aus heiterem Himmel“ verbot sich ob des sich verdichtenden Wolkenkonstrukts. Zum Glück für beide Teams entlud sich der Starkregen genau während der Halbzeitpause.

Zurück zum Tor des Tages: Ein Zuspiel in die Tiefe auf Markus Riedl kam über Maxi König und Umwege zu Wolf, der die Kugel aus 20 Metern volley versenkte. „Hat uns Sicherheit gegeben“, urteilte Franz. Plötzlich hatten die Gäste auch das flinke Umschaltspiel der technisch versierten Griechen besser im Griff. Mehr als ein paar wenige Versuche aus der Distanz flogen nicht aufs Raistinger Tor; den Kopfball von Marko Mikac an den Pfosten mal ausgenommen. Da wäre SVR-Keeper Thomas Höringer trotz klaren Kommandos zu spät gekommen.

Mathias Sedlmeier humpelte mit Muskelverletzung noch vor der Pause vom Feld. „Extrem bitter für uns“, bedauerte der Coach. Doch ganz antizyklisch wuchs die Stabilität beim SVR an, auch bedingt durch die Hinausstellung von Hellas-Verteidiger Batsouki Tschetiani nach sinnfreiem Tackling gegen Sinan Grigic an der Seitenlinie. „Da hat er nicht viel nachgedacht“, so Franz. Raisting war’s recht. Riedl (Pfosten), Wolf (Nachschuss) und Sebastian Baur hätten alles klar machen können. So aber setzte in der Nachspielzeit noch einmal Schnappatmung ein. Nach einem Standard für den SVR blies Hellas zur Attacke. „Sehr unnötig, so in einen Konter zu laufen“, bekrittelte Franz. Aber Omer Berbic zeigte sich wenig treffsicher, setzte den Ball aus halblinker Position im Strafraum knapp vorbei. (or)

Statistik

FC Hellas München 0

SV Raisting 1

Tor: 0:1 (10.) Wolf. Gelbe Karten: Hellas 3, Raisting 1. Rote Karte: Hellas: Tschetiani (68.). Schiedsrichter: Hirad Auhraman. Zuschauer: 76.