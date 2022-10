Umstrittener Elfmeter sorgt für die Entscheidung: SV Raisting jetzt seit drei Spielen sieglos

Von: Oliver Rabuser

Einsatz war da: In dieser Szene sind Raistings David Gretschmann (li.) und Vinzenz Wolf (r.) in Aktion. Foto: Rabuser © Rabuser

Drei Partien ohne Sieg bedeuten definitiv das Ende der Raistinger Erfolgsstrecke. „Momentan sind wir nicht vom Glück verfolgt“, kommentierte Spielertrainer Hannes Franz die 0:1-Niederlage beim FC Neuhadern.

Raisting – Der Siegtreffer des Aufsteigers fiel durch einen Elfer. Franz nennt das Match in Penzberg (3:3) als Beginn der Unbilden, die seither Woche für Woche den Raistinger Matchplan durchkreuzen. Anfangs hatte der SVR Probleme, dem Kunstrasenspiel der Gastgeber zu trotzen. „Wir haben nicht die Mittel gefunden, um Neuhadern das Spiel zu nehmen“, räumte Franz ein. Besser wurde es, als der Coach auf Mittelfeldpressing umstellte, so früher das flotte Umschaltspiel des FCN unterband. „Danach hatten wir die bessere Spielidee“, betont Franz. Bis dahin musste Urban Schaidhauf einen Flachschuss von Daniel Egwi sowie einen Freistoß aus dem Halbfeld mit flinker Beinarbeit entschärfen. Raistings beste Chance hatte Sinan Grgic, dessen Flachschuss um Zentimeter am Pfosten vorbeistrich. „Insgesamt relativ ausgeglichen“, lautete die Bilanz von Franz zur Pause.

Nach Seitenwechsel schlug das Pendel immer mehr zu Gunsten der Neuhaderner aus. Allerdings sprangen keinerlei zwingende Tormöglichkeiten heraus. Umso bitterer, dass eine kontroverse Entscheidung fürs einzige Tor sorgte. Angeblich hätte Vinzenz Wolf einen FC-Angreifer auf dessen Weg aus dem Strafraum heraus zu Fall gebracht. „Aus meiner Sicht war kein Kontakt da“, sagte Franz. Doch der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Mateo Vidmar traf zum 1:0.

Für Raisting wurde der Nachmittag immer unerfreulicher. Zunächst scheiterte David Hendl aus halbrechter Position am Keeper. In der Nachspielzeit flog Markus Riedl vom Platz. Vorwurf: Notbremse, 40 Meter vor dem Tor. „Da kann noch viel passieren“, geißelte der Coach den Aktionismus des Unparteiischen, der unmittelbar danach abpfiff. „Da kann man auch Vorteil laufen lassen“, meinte Franz. Doch mit einem günstigen Lauf der Dinge haben es die Raistinger Fußballer dieser Tage nicht so. (Oliver Rabuser)

FC Neuhadern - SV Raisting 1:0

Tor: 1:0 (63.) Vidmar (Elfmeter). Gelbe Karten: Neuhadern 2, Raisting 1. Rote Karte: Raisting: Riedl (90.+2). Schiedsrichter: Dominik Petzke. Zuschauer: 70.