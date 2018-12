FC Penzberg im Finalturnier um die  Zugspitzmeisterschaft

Ungeschlagen schafft die Mannschaft vom FC Penzberg am Samstag den Sprung ins Finaltunier der Zugspitzmeisterschaft.

Sieg in der Spielgruppe Mitte

von Paul Hopp

In der Vorrunde sind sie noch Vieles schuldig geblieben, doch im Futsal-Endturnier der Spielgruppe Mitte haben die Spieler des FC Penzberg am Samstag ihr Können gezeigt.

In der Vorrunde sind sie noch Vieles schuldig geblieben (wir berichteten), doch im Futsal-Endturnier der Spielgruppe Mitte haben die Spieler des FC Penzberg am Samstag ihr Können gezeigt. Souverän hat der Bezirksligist vor heimischem Publikum das Finalturnier um die Zugspitzmeisterschaft erreicht. Mit 16 Punkten (5 Siege/1 Remis) belegten die Penzberger den ersten Platz. Ebenfalls den Sprung in die nächste Runde hat der Kreisligist TSV Murnau (12) geschafft. Der ESV Penzberg (11) wurde Dritter vor dem SC Huglfing (7), dem FC Megas Alexandros (6), dem SVL Weilheim (4) und dem SV Wessobrunn (1). Ein Bericht folgt. ph