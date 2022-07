Kurz vor Transferschluss: FC Penzberg holt Geci und Barrie von Rot-Weiss Bad Tölz

Von: Roland Halmel

Mittelfeldspieler Ardian Geci © FuPa

Der FC Penzberg rüstet weiter auf. Der Bezirksligist konnte mit Ardian Geci und Mohamed Barrie von Rot-Weiss Bad Tölz die nächsten Neuzugänge verzeichnen.

Penzberg – Kurz vor Transferschluss am 30. Juni stockte der FC Penzberg seinen Kader nochmals auf. Der Bezirksligist holte zwei Akteure vom Kreisliga-Aufsteiger SC Rot Weiß Bad Tölz. Verteidiger Mohamed Barrie (24 Jahre) und Mittelfeldmann Ardian Geci (26) sorgen für mehr Breite im Kader von Trainer Simon Ollert. „Jetzt hat er die Qual der Wahl“, berichtete FCP-Teammanager Sepp Siegert. Der Coach habe noch mehr personelle Alternativen als zuvor.

Indessen hat Ollert klare Vorstellungen, wohin die Reise der Penzberger in dieser Saison gehen soll. „Wir wollen auf alle Fälle vorne mitspielen“, macht der Penzberger Coach, der die Nachfolge von Martin Wagner angetreten hat, klar. Bei diesem Vorhaben bittet er allerdings um Geduld. Es könne geraume Zeit dauern, ehe die Mannschaft sein System verinnerlicht habe. „Meine Idee von Fußball ist eine mutige Spielweise und niemals aufzugeben. Die Mannschaft soll mit einem klaren Plan befreit aufspielen und Fehler machen dürfen, weil genau aus diesen Fehlern entwickeln sich Fußballer weiter“ erklärt Ollert, der zudem auf mannschaftliche Geschlossenheit setzt.

Verteidiger Mohamed Barrie © FuPa

Zuletzt waren die Penzberger bei einem Blitzturnier in Bruckmühl im Einsatz, an dem insgesamt vier Mannschaften beteiligt waren. Gegen den TSV 1860 Rosenheim (Bayernliga) unterlagen die Penzberger mit 2:3, auch gegen den gastgebenden SV Bruckmühl (Landesliga) hatten sie mit 0:2 das Nachsehen. Gegen den TuS Raubling (Bezirksliga Ost) gab es ein torloses Unentschieden. Diesen Samstag, 9. Juli folgt das nächste Vorbereitungsspiel des FCP beim Kreisligisten DJK Waldram (15 Uhr).

Die Bezirksliga Süd startet am letzten Juli-Wochenende in die Saison. Für die Penzberger geht’s los am Samstag, 30. Juli, mit dem Heimspiel gegen den SC Unterpaffenhofen. Das erste Auswärtsspiel bestreiten sie am 6. August beim MTV Berg. (Roland Halmel)