„Unberechenbar und ekelig“: FC Penzberg gastiert beim FC Deisenhofen II

Von: Andreas Mayr

Teilen

Lehrreiches Duell: Im Pokalspiel gegen Schweinfurt zeigte sich, was bei den Penzbergern (in weißen Trikots, hier Ugurcan Verep) schon gut klappt – und was noch nicht. Foto: rabuser © rabuser

Der FC Penzberg reist zum ersten Auswärtsspiel der neuen Bezirksliga-Saison. Es geht zum FC Deisenhofen II, ein unberechenbarer Gegner für FCP-Coach Simon Ollert.

Penzberg – Die Rückkehr in den Alltag fiel in Penzberg niemandem schwer. Und das lag auch an den psychologischen Tricks von Trainer Simon Ollert. Der verkaufte seiner Mannschaft das nächste Bezirksliga-Spiel beim FC Deisenhofen II, das schon am heutigen Freitag (19.30 Uhr) steigt, gleich als das nächste Pokalpartie. Im Prinzip gebe es keinen Unterschied.

Wieder trifft der FCP auf einen Gegner mit vielen Unbekannten, weil doch selten dieselbe Formation auf dem Feld steht bei der Reserve des Bayernligisten. „Unberechenbar und eklig“ schätzt der Coach den FCD ein.

Nach Toto-Pokalspiel gegen 1. FC Schweinfurt – Ollert: „Wir können viel mitnehmen“

Natürlich hallte bei seinen Mannen das Spektakel gegen Schweinfurt nach. Gewiss auch wegen der kleinen Kulisse von gerade 200 Gästen. „Ich finde es schade, weil sie ein schönes Spiel verpasst haben“, sagt Ollert. Letztlich sei’s ihm aber egal. Wahrscheinlich, schätzt er, müsse er Penzberg erst noch von sich und seinem Stil überzeugen. Da ist durchaus etwas dran, nach den durchwachsenen Vorstellungen des Vorjahres. Auf der anderen Seite staunte Simon Ollert über die Reife seiner Mannschaft.

„Wir haben viele Sachen auf hohem Niveau bringen können“, lobt der Trainer. Die Abwehr etwa um Michael Wiedenhofer und Franz Fischer sah er absolut stabil. „Die trifft wenig schuld.“ Schön zu sehen war auch, wie Marco Kurtz die rechte Seite bearbeitete, zumindest bis zu seiner Zerrung. „Da merkt man, dass er sich in diesem einen Jahr brutal entwickelt hat“, sagt Ollert. Genauso freute sich Penzberg über die Rückkehr von Josef Siegert junior. Sein Fuß hielt über die vollen 90 Minuten. Der dringend benötigte Belastungstest für den Verteidiger mit Offensivdrang.

Genauso blitzten aber auch die Bereiche auf, in denen Schweinfurt deutlich überlegen war. Ein Teil davon nimmt Coach Ollert gern als Anschauungsmaterial für seine eigene Auswahl. „Wir können viel mitnehmen“, hält der Coach fest. Gerade das Tempo im Passspiel stach beim Regionalligisten heraus. Teilweise schafften es die Schweinfurter, mit zwei schnellen Ballkontakten dermaßen viel Raum zu schaffen, dass der neutrale Zuschauer nur staunte.

Dafür braucht’s freilich auch das passende Material, sprich: hoch qualifizierte Kräfte, deren Kopf auch noch schnell die Eindrücke verarbeitet. „Da war uns Schweinfurt eine Lehre“, sagt Simon Ollert. Das Totopokal-Duell war also eine bedeutend wertvollere Trainingseinheit, als man sie an einem gewöhnlichen Dienstag hätte simulieren können.

Bleibt nur die Frage, ob sich das Level an Emotionen halten lässt. Darum sorgt sich der Trainer kein bisschen – auch, weil das sein Stil ist. Simon Ollert präferiert Emotionen auf und neben dem Feld während eines Fußballspiels. Lieber schießt er einmal über das Ziel hinaus, als draußen einzuschlafen. „Wir versuchen, alle Spiele mit derselben Vorfreude anzugehen, als würden wir gegen einen Bundesligisten spielen“, sagt er. Entsprechend müsse Penzberg keinen Schalter umlegen.

In Sachen „Zeitplan“ lief alles wie gewohnt ab – trotz englischer Woche. Am gestrigen Donnerstag gab es ein lockeres Abschlusstraining, in dem die beiden Emils Schachtschneider und Mergenhagen (privat verhindert) fehlten. Die frei gewordenen Kaderplätze füllt Simon Ollert mit Fußballern der A-Jugend auf. (Andreas Mayr)