FC Penzberg entlässt Trainer Simon Ollert - „Es muss jetzt ein neuer Impuls her“

Schon in der Vorbereitung war Sand im Getriebe

Drei deftige Niederlagen am Stück: Beim FC Penzberg läuft im Moment einiges schief. Die Trendwende muss die Mannschaft ohne ihren Trainer schaffen. Simon Ollert wurde entlassen.

Penzberg – Der entscheidende Anruf ging am Vormittag von Mariae Himmelfahrt ein. Simon Ollert hatte ihn nicht erwartet – und auch kaum einer aus seiner Mannschaft. Der Trainer des 1. FC Penzberg hatte für sich entschieden, nach dem 1:4 in Denklingen weiter für den FCP zu arbeiten. Doch die Führungsetage beim Traditionsklub lässt ihn nicht mehr. Am Telefon erfuhr Simon Ollert von seiner Entlassung.

Für Ollert springt mal wieder Sepp Siegert senior ein - Co Trainer Maximilian Bauer bleibt

„Hat mir auch wehgetan“, räumt er ein. Nach all der engen Zusammenarbeit hätte er sich doch ein persönliches Gespräch gewünscht. Aber der 26-Jährige ist ein feiner Typ, er tritt nicht nach und akzeptiert, was der Verein beschlossen hat. Auch wenn er „richtig, richtig enttäuscht und traurig“ ist über sein Ende nach nur vier Spieltagen dieser Bezirksliga-Saison. Dienstagabend (15. August) erfuhr das gesamte Team von seiner Demission. Und obwohl in den vergangenen Tagen im Umfeld immer wieder die Frage aufkam, ob Ollert der richtige Mann ist, „waren viele überrascht“, bestätigt Kapitän Marco Hiry. Wieder einmal ist nun die Zeit von Josef Siegert senior gekommen, dem ewigen Penzberger Feuerwehrmann. Wieder einmal springt der Sepp ein, gemeinsam mit Maximilian Bauer, Ollerts Co-Trainer.

Der Mann, der erklären kann, warum das alles so plötzlich passierte, ist Joachim Plankensteiner, der Vorsitzende des FCP. Er sagt: „Wir haben es uns nicht leicht gemacht.“ Nach der verheerenden Woche mit drei Niederlagen und zwölf Gegentoren begaben er und die Kollegen aus der Sportlichen Führung sich auf Spurensuche. Was sie aufdeckten: „Je mehr wir gesprochen haben, desto mehr haben wir gemerkt, dass es nicht mehr passt“, sagt der „Plänki“, wie ihn alle in Penzberg nennen. Das geht auch ein wenig konkreter. Bereits in der Vorbereitung vernahmen die Chefs Alarmsignale. „Da war schon Sand im Getriebe.“ Etwa sei das System nicht mehr umgesetzt worden, betont Plankensteiner. Mehrere weitere kleine Punkte erwähnt er – und zum Ende hin einen größeren. Ein gewisser Teil der Mannschaft habe resigniert, die Verbindung zu Simon Ollert komplett gekappt.

Unruhe kam eher bei den jüngeren und neuen Penzberger Spielern auf

Von einer Meuterei zu sprechen, wäre wahrscheinlich ein bisschen zu hoch gegriffen. Die Führungsspieler waren’s nicht, bestätigt Kapitän Marco Hiry. Zu denen pflegte der Coach stets ein offenes, direktes und ehrliches Verhältnis. Zweifel kamen eher bei den neuen und jüngeren Kickern auf. Viele Wechsel, was Formation, Position und Taktik betrifft, sorgten für Unruhe und lösten einen fatalen Kreislauf aus. Weil die Änderungen nicht fruchteten, gab es noch mehr davon. Noch dazu wandte man sich Schritt für Schritt von Ollerts Offensiv-Philosophie ab. „Da hat man den Draht verloren. Da war der Zusammenhalt brüchig“, sagt auch Hiry.

An der Stimmung, das bestätigen mehrere Seiten, lag es selten. Simon Ollert überzeugte alle im Klub mit Einsatz und Einfallsreichtum. Zu jedem Heimspiel gab’s unter anderem ein Kabinen-Motto. Gegen Murnau zum Beispiel baute man einen Pool in der Kabine auf. „In meinen Jahren beim FC hab’ ich noch nicht erlebt, dass sich einer so viele Gedanken macht, alles mitmacht“, lobt Marco Hiry. Und doch verlor Simon Ollert auf diesem Weg die Kabine. Er selbst sagt: „Für mich waren keine Frühwarnzeichen da.“ Spätestens vergangene Woche schlitterte der FCP zügig in die Krise. Das Debakel gegen Murnau stieß viele Diskussionen an. „Murnau war der absolute Hammer. Die gesamte Leistung war erschreckend“, sagt Joachim Plankensteiner. Weil sich auch in Denklingen nur wenig änderte, wollte die Chefetage nicht länger warten. „Wir haben gemerkt, es muss jetzt ein neuer Impuls her.“

Ollert hingegen hätte sich mehr Geduld und Nachsicht gewünscht, erwähnt etwa, dass Penzberg seinem Vorgänger Martin Wagner bei längerer Durststrecke die Stange gehalten hatte. Rückblickend, betont Ollert, hätte er bis auf Kleinigkeiten nichts anders gemacht. Genau in diesem Punkt sieht Marco Hiry ein Problem. Er hätte sich in der schwierigen Phase eine Rückkehr zu den Grundlagen gewünscht, Defensive über Offensive, mauern statt zaubern, Punkte erkämpfen. Erst recht weil der Kader von Verletzungen gebeutelt und klein ist, von der Bank kaum erfahrenes und qualitativ hochwertiges Personal nachkommt. „Simon wollte vielleicht zu viel“, so die Einschätzung des Kapitäns.

Mit Siegert soll Rückkehr zum simplen Fußball erfolgen

Die Rückkehr zum simplen Fußball erwartet er nun von Interimscoach Sepp Siegert. „Ein alter Haudegen, der legt Wert auf diese Tugenden. Dem ist nicht wichtig, dass der Ball 16 Mal von links nach rechts geschoben wird“, erklärt Hiry. Als er von Siegerts Beförderung erfuhr, musste er lachen. Schon wieder der Sepp, der Hiry öfters trainiert hat als alle anderen FC-Trainer – weil er ständig einsprang, wenn ein Trainer flog. Die Lösung aber gefällt dem Routinier. „Er war immer bei der Mannschaft dabei, weiß, wo er jemanden anpacken muss.“

Simon Ollert muss die letzten Tage erst einmal verdauen. Mannschaft und Verein wünscht er das Beste, sie sollen schnell unten rauskommen. „Die Leute sind mir ans Herz gewachsen“, sagt er. „Mich hat das hart getroffen.“ Dem Fußball wird er als DFB-Stützpunkttrainer in Murnau erhalten bleiben. Und natürlich will er irgendwann zurück und wieder ein Team betreuen. Einer wie er lernt aus Fehlern. Das ist seine große Stärke.