FC Penzberg entlässt Trainer Simon Ollert - Debakel gegen Murnau mitentscheidend

Von: Andreas Mayr

Für ihn waren keine Frühwarnzeichen da: Nach drei Niederlagen muss Simon Ollert gehen. © andreas mayr

Der entscheidende Anruf ging am Vormittag von Mariae Himmelfahrt ein. Simon Ollert hatte ihn nicht erwartet – und auch kaum einer aus seiner Mannschaft.

Penzberg – Der Trainer des 1. FC Penzberg hatte für sich entschieden, nach dem 1:4 in Denklingen weiter für den FCP zu arbeiten. Doch die Führungsetage beim Traditionsklub lässt ihn nicht mehr. Am Telefon erfuhr Ollert von seiner Entlassung.

„Hat mir auch wehgetan“, räumt er ein. Nach all der engen Zusammenarbeit hätte er sich doch ein persönliches Gespräch gewünscht. Aber der 26-Jährige ist ein feiner Typ, er tritt nicht nach und akzeptiert, was der Verein beschlossen hat. Auch wenn der Bad Kohlgruber „richtig enttäuscht und traurig“ ist über sein Ende beim Bezirksligisten.

Obwohl in den vergangenen Tagen im Umfeld immer wieder die Frage aufkam, ob Ollert der richtige Mann ist, „waren viele überrascht“, bestätigt Kapitän Marco Hiry. Der Mann, der erklären kann, warum das alles so plötzlich passierte, ist Joachim Plankensteiner, der Vorsitzende des FCP. Er sagt: „Wir haben es uns nicht leicht gemacht.“ Nach der verheerenden Woche mit drei Niederlagen und zwölf Gegentoren begab sich die Sportliche Führung auf Spurensuche.

1. FC Penzberg: Zweifel an Ollert kamen bereits in der Vorbereitung auf

Was sie aufdeckten: „Je mehr wir gesprochen haben, desto mehr haben wir gemerkt, dass es nicht mehr passt“, sagt Plankensteiner. Das geht auch ein wenig konkreter. Bereits in der Vorbereitung vernahmen die Chefs Alarmsignale. „Da war schon Sand im Getriebe.“ Ein gewisser Teil des Teams habe resigniert, die Verbindung zu Ollert gekappt. Von einer Meuterei zu sprechen, wäre zu hoch gegriffen. Die Führungsspieler waren’s nicht, bestätigt Hiry. Zweifel kamen eher bei den neuen und jüngeren Kickern auf. Viele Wechsel, was Formation, Position und Taktik betrifft, sorgten für Unruhe und lösten den fatalen Kreislauf aus.

An der Stimmung, das bestätigen mehrere Seiten, lag es selten. Ollert überzeugte alle im Klub mit Einsatz und Einfallsreichtum. Zu jedem Heimspiel gab’s unter anderem ein Kabinen-Motto. Gegen Murnau zum Beispiel baute man einen Pool in der Kabine auf. „In meinen Jahren beim FC hab’ ich noch nicht erlebt, dass sich einer so viele Gedanken macht, alles mitmacht“, lobt Hiry. Und doch verlor Ollert auf diesem Weg die Kabine. Er selbst sagt: „Für mich waren keine Frühwarnzeichen da.“

Joachim Plankensteiner, Vorsitzende des FCP: „Haben gemerkt, es muss ein neuer Impuls her“

Spätestens vergangene Woche schlitterte der FCP zügig in die Krise. Das Debakel gegen Murnau stieß viele Diskussionen an. „Murnau war der absolute Hammer, die gesamte Leistung erschreckend“, sagt Plankensteiner. Weil sich auch in Denklingen nur wenig änderte, wollte die Chefetage nicht länger warten. „Wir haben gemerkt, es muss jetzt ein neuer Impuls her.“ Ollert hingegen hätte sich mehr Geduld und Nachsicht gewünscht, erwähnt etwa, dass Penzberg seinem Vorgänger Martin Wagner bei längerer Durststrecke die Stange gehalten hatte. Rückblickend, betont Ollert, hätte er bis auf Kleinigkeiten nichts anders gemacht. Genau in diesem Punkt sieht Marco Hiry ein Problem. Er hätte sich in der schwierigen Phase eine Rückkehr zu den Grundlagen gewünscht, Defensive über Offensive, mauern statt zaubern, Punkte erkämpfen.

Ollert muss das alles erst mal verdauen. Dem FCP, bei dem Josef Siegert senior vorerst übernimmt, wünscht er das Beste. Dem Fußball wird er als DFB-Stützpunkttrainer in Murnau erhalten bleiben. Und natürlich will Ollert irgendwann wieder ein Team betreuen. Einer wie er lernt aus Fehlern. Das ist seine große Stärke.