FC Penzberg: Erstmals ein Luxusproblem für Trainer Simon Ollert

Von: Andreas Mayr

Wieder einsatzbereit: Innenverteidiger Maximilian Gerg kehrt in den Kader des FC Penzberg zurück. Foto: Andreas Mayr © Andreas Mayr

Nach der 0:1-Pleite gegen Murnau muss der FC Penzberg beim FC Deisenhofen II ran. Trainer Simon Ollert hat im Kader wieder mehr Alternativen.

Penzberg – Manche mögen das für unpassend halten, nach einer Niederlage feiern zu gehen. Aber so ein Abend auf dem Volksfest generiert auch Selbstheilungskräfte. Von „ziemlich guter Stimmung“ berichtet Simon Ollert, der Trainer des 1. FC Penzberg. Über die Niederlage gegen den TSV Murnau geschweige denn über Fußball sprach niemand mehr an diesem Abend.

Das ist schon bemerkenswert für einen Knockout in der 97. Minute, der gut und gerne bleibende Schäden hinterlassen könnte. Den Coach quälte das 0:1 dagegen ein wenig länger. Er haderte mit der sportlichen Ungerechtigkeit. „War ziemlich bitter“, resümiert er noch einmal. Während Gegner Murnau die Tabellenführung in der Bezirksliga feierte, wusste Penzberg nicht einmal, warum es eigentlich verloren hatte.

FC Penzberg: Trainer Simon Ollert prüft mit Borg-Skala die Anstrengung seiner Spieler

Zeit zur Korrektur ist diesmal bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) in Deisenhofen. Nachdem die Futsalsaison in der Bundesliga am Sonntag startet, kommt das frühe Spiel ganz gelegen. Die Thematik mit dem Hallenfußball hatte zuletzt das Potenzial zur Spaltung innerhalb des Klubs. Ein Teil des Vereins war gar nicht glücklich darüber, Geld und vor allem Spieler zu verheizen, während die Freiluftsaison läuft. Deshalb sondierte man auch vorab, wie denn Simon Ollert, der neue Mann, zum hochklassigen Hobby steht. Der sagt: „Ich bin ein Fan davon, weil sich die Spieler technisch weiter entwickeln.“ Auf ihn als Trainer warte eine „Riesen-Herausforderung“, die sich am besten unter Belastungssteuerung zusammenfassen lässt.

Um die vielen Doppelschichten ein wenig abzufedern, drückt Ollert mehrere Knöpfe. Zunächst wollte er einen größeren Kader. Dann ging er das Konfliktfeld sport-wissenschaftlich an. Nach intensiven Wochenenden fragt er die Betroffenen nach ihrer RPE-Zahl ab. Mithilfe dieser sogenannten Borg-Skala schätzen die Sportler selbst ihre empfundene Anstrengung ein. Ist die trotz weniger fordernder Einheiten hoch, bittet Simon Ollert um Pause. Zudem soll der Physiotherapeut regelmäßig den Zustand der Muskulatur prüfen. Er sei solches Vorgehen aus dem Profibereich gewohnt, betont Ollert. „Mir geht es um die Gesundheit der Spieler.“

FC Penzberg: Trainer Simon Ollert lässt auf Kunstrasen trainieren

Für Wochenende eins sieht er keine Probleme. Zumal er erstmals als FCP-Coach von Luxusproblemen spricht. Mit Kapitän Marco Hiry, Stürmer Franz Huber und Innenverteidiger Maximilian Gerg kehren gleich drei potenzielle Stammkräfte in den Kader zurück. Ollert wollte das Abschlusstraining nach Redaktionsschluss abwarten und beobachten, wer sich nochmals richtig reinhängt. Entwarnung gab’s bei Torwart Daniel Baltzer, der wieder auflaufen kann. Kollege Korbinian Neumaier ist ohnehin im Urlaub.

Über Gegner Deisenhofen weiß Simon Ollert nicht besonders viel. Was aber kein Geheimnis in der Liga ist: Auf dem Kunstrasen straucheln die Gegner reihenweise. Auch dagegen hat Ollert gesteuert. Nachdem bereits die beiden Derbys gegen Murnau auf Kunstrasen stattfanden, ließ er einfach weiterhin auf dem für viele immer noch ungewohnten Untergrund üben. Simon Ollert sagt: „Ich glaube, dass uns ein Kunstrasen mehr liegt als ein schlechter Rasen bei schlechtem Wetter.“ (ANDREAS MAYR)