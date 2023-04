„Das ist schon bitter“: FC Penzberg fehlt die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor

Von: Roland Halmel

Einfach nicht zu fassen: Penzbergs Torwart Daniel Baltzer und Marco Hiry nach dem entscheidenden Gegentor zum 0:2 in der Nachspielzeit. © Roland Halmel

Der FC Penzberg hat zum ersten Mal seit Oktober wieder zu Hause verloren. Das 0:2 gegen die SpVgg Haidhausen fiel in die Kategorie „unglücklich“.

Penzberg – Eine vorgezogene Osterüberraschung, allerdings der unerfreulichen Art, erlebten die Fußballer des FC Penzberg am Karsamstag. Trotz der besseren Spielanlage und eines klaren Chancenplus’ kassierte die Elf von Trainer Simon Ollert gegen die SpVgg Haidhausen eine 0:2 (0:0)-Niederlage – die erste auf eigenem Platz seit dem 0:5 gegen Hellas München Ende Oktober. „Das ist schon bitter“, war Ollert nach dem Duell gegen den Tabellenzweiten der Bezirksliga Süd bedient. Haidhausen hatte sich nicht als Übermannschaft präsentiert.

„Vor allem in der ersten Hälfte waren wir klar überlegen, wir machen nur die Tore nicht“, ärgerte sich Ollert über die fehlende Kaltschnäuzigkeit seiner Truppe vor dem gegnerischen Kasten. „In den entscheidenden Momenten fehlte der Punch.“ Ansonsten hatte der Trainer nicht viel zu kritisieren: „Die Leistung war gut.“

FC Penzberg zeigt gegen Favorit Haidhausen gute Leistung

Vor allem die Defensive, in der Mirko Ramcic und Fazlican Verep in der Innenverteidigung überhaupt nichts anbrennen ließen, hielt den stärksten Angriff der Liga gut in Schach. Vor der Pause ließen die Penzberger mehr als einen abgefälschten Schuss (13.) und einen Versuch aus der Distanz (43.) – der Ball flog jeweils vorbei – nicht zu. Bis zur Mitte der ersten Hälfte bekamen die nur 80 Zuschauer, die bei widrigsten Wetterbedingungen das Spiel verfolgten, nur wenige Offensivaktionen geboten. Ein 17-Meter Schuss von Andreas Schneeweiß, der knapp am Pfosten vorbeiging (29.), beendete die Abtastphase und läutete die stärkste Phase der Platzherren ein.

Ardian Geci köpfte nach einer Flanke von Denis Grgic knapp neben den Kasten (30.). Wenig später fehlte bei Gecis Versuch aus 18 Metern nicht viel zum 1:0 (38.). Auch nach dem Wechsel blieben die Penzberger torgefährlich. Schneeweiß scheiterte am Torhüter (53.) und Durim Gjocaj verpasste eine Konterchance (54.). Doch auch die Gäste deuteten ihre Torgefährlichkeit an. Beim Aufsetzer (51.) und Freistoß (57.) – jeweils von Sebastian Bracher – war FCP-Keeper Daniel Baltzer zur Stelle. In der Folge ging der FCP mit viel Leidenschaft in die Zweikämpfe. Das Herausspielen von Chancen ließ die Haidhausener Abwehr jedoch kaum zu – sie spielte sehr clever, vermied unnötige Freistöße.

Die Gäste kamen zu mehr Standards. Bei einer Ecke brachte Denis Grgic seinen Gegenspieler im Luftkampf zu Fall. Der Unparteiische zeigte auf den Punkt – und der Torjäger der Spielvereinigung, Gilbert Diep, ließ sich die Chance zum 1:0 nicht nehmen (75.). Im direkten Gegenangriff ging Grgic übermotiviert in den nächsten Zweikampf, was ihm eine Verletzung und das vorzeitige Aus bescherte. Seine Teamkollegen bemühten sich, die Heimniederlage zu verhindern. Marco Hiry hatte in der Schlussphase den Ausgleich auf dem Fuß, er scheiterte aber am Torhüter (83.). In der Nachspielzeit kam Verep nach einem Luftduell und einem Ellbogentreffer zu Fall. Die Pfeife des Unparteiischen blieb aber stumm. Stattdessen nutzten die Gäste einen Konter zum 2:0-Endstand – Francisco Bolona war der Torschütze (90+3.). „Der Schiedsrichter hat mir gesagt, dass er die Situation gegen Fazli nicht gesehen hat, aber wir hätten schon vor dem berechtigen Strafstoß gegen uns in Führung gehen müssen“, sagte Ollert.

Statistik:

FC Penzberg 0

SpVgg Haidhausen 2

Tore: 0:1 (75.) Diep (Elfmeter), 0:2 (90.+3) Bolona. Gelbe Karten: Penzberg 2, Haidhausen 1. Schiedsrichter: Tobias Barth. Zuschauer: 80.