„Da haben wir ordentlichen Fußball gespielt“: FC Penzberg siegt im Test gegen Bruckmühl

Wagner zufrieden mit Halbzeit zwei

Von Roland Halmel schließen

Seit gut einer Woche befindet sich der FC Penzberg in der Vorbereitung auf die verbleibenden elf Spiele in der Bezirksliga Süd. Im Test gegen Bruckmühl siegte er 1:0.

Penzberg – Die ersten Trainingseinheiten waren witterungsbedingt nicht einfach“, berichtete Sepp Siegert, Sportlicher Leiter bei den Penzbergern. Bei den vergangenen Übungseinheiten hatte es gestürmt und geschneit. Bessere Bedingungen herrschten dann aber beim ersten Vorbereitungsspiel gegen den Landesligisten SV Brückmühl, das die Penzberger am Ende knapp mit 1:0 (0:0) zu ihren Gunsten entschieden.

Bei winterlichen Temperaturen kamen beide Teams zunächst nur schwer in Fahrt. In der ersten Hälfte blieben Torchancen daher eher Mangelware. Die beste Gelegenheit für die Hausherren vergab Max Berwein. „Wir haben den Ball zu oft zu leicht in der Vorwärtsbewegung verloren“, monierte Martin Wagner.

Der Penzberger Trainer wechselte nach der Pause, ebenso wie die Gäste, fleißig durch. Sechs frische Spieler brachte Wagner, dessen Mannschaft in der zweiten Halbzeit den Tabellenachten der Landesliga Südost immer besser in den Griff bekam. Zweimal Berwein und einmal Maximilian Kalus ließen weitere Großchancen der Hausherren aus, ehe der sehr engagierte Berwein die Penzberger mit einem Flachschuss aus 14 Metern mit 1:0 in Führung brachte (72.). Die Abwehr des FCP stand weitgehend sicher, sodass der knappe Vorsprung auch nach 90 Minuten Bestand hatte. „Mit der zweiten Hälfte war ich zufrieden, da haben wir ordentlichen Fußball gespielt“, resümierte Wagner.

Am heutigen Mittwoch (19 Uhr) wartet auf die Penzberger bereits der nächste Testspiel-Einsatz, wenn der TSV Brunnthal, wie Bruckmühl in der Landesliga Südost aktiv, ins Stadion am Nonnenwald kommt (19 Uhr). Das erste Punktspiel bestreiten die Penzberger am 6. März zu Hause gegen Aufsteiger TSV Großhadern. (rh)