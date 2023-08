FC Penzberg gegen TSV Murnau oder Ugurcan Verep gegen Efe Kurtar

Für Efe Kurtar und Ugurkan Verep wird es am Dienstagabend ein besonders Spiel. Die beiden Kumpels treten als Gegner gegeneinander an.

Penzberg – Die zwei sind nicht zu trennen. Efe Kurtar (20) und Ugurkan Verep (17) verbindet eine Freundschaft, die über die Norm hinausgeht. Eigentlich gibt es keinen Tag, an dem sie sich nicht sehen. So geht das schon seit Jahren. Ihr steter Begleiter in all der Zeit: der Fußball. Früher trafen sie sich am alten Platz des FC Penzberg. „Von Efe hab’ ich Fußball gelernt“, sagt Verep, Spitzname Urki und noch spielberechtigt in der A-Jugend.

Heute findet man sie oft auf dem Soccer-5-Platz in Benediktbeuern, einem Mini-Spielfeld mit Banden. Der perfekte Spielplatz für technisch versierte Kicker. „Da hat man schon gesehen, dass wir harmonieren“, sagt Efe Kurtar. Nur: Sie schaffen es einfach nicht, zusammenzuspielen. Denn während Ugurkan Verep für ihren Heimatverein FC Penzberg aufläuft, spielt Efe Kurtar beim TSV Murnau. Heute Abend, 18.30 Uhr, spielen die beiden gegeneinander. In der Bezirksliga, bei den Männern.

Vererp beim 1. FC Penzberg gesetzt - Kurtar kämpft beim TSV Murnau um Einsatzminuten

Im Sommer wechselten sie in die jeweils entgegengesetzte Richtung. Verep kehrte nach Jahren im Murnauer Jugendbereich zurück zum FCP. Die Verantwortlichen lockten ihn nicht nur mit Nostalgie und Heimeligkeit, sondern auch mit einer Garantie: Schon mit 17 Jahren trauen sie Verep zu, einen Stammplatz zu erobern. Im offensiven Mittelfeld hat Verep bislang kaum Konkurrenz und ist entsprechend gesetzt. „Seine Technik und seine Intelligenz zeichnen ihn aus“, sagt sein guter Freund Efe Kurtar. Es sind seine Werkzeuge, mit denen er versucht, dem Sicherheitspersonal der Gegner zu entkommen. Denn körperlich gehört der Urki mit seinen knapp über 1,70 Meter Größe stets zu den kleinsten. Bei den Erwachsenen „lag ich im Zweikampf viel öfter am Boden“, erklärt er. Doch der FCP sichert seine Steuerungsanlage mit zwei Bodyguards ab: Marco Hiry und Bruder Fazlican Verep. „Ich merke in jedem Zweikampf, dass sie mithelfen.“

Ungleich härter hat es Kurtar in Murnau. Auf seiner präferierten Position im Zentrum stehen die Talente Schlange. „Ich finde es schade, dass er nicht spielt. Für mich ist er einer der Besten der Umgebung“, schwärmt Spezl Verep. Doch so war das schon angekündigt. Martin Wagner, Kurtars Förderer schon zu FC-Zeiten, versprach ihm eben keinen Stammplatz. Der 1,90-Meter-Mann mit dem feinen Fuß muss sich durchkämpfen. Bisher sei er sehr zufrieden beim TSV, auch ohne Einsatzzeit. „Mir macht es sehr viel Spaß.“ Läuft es weiter wie bisher (null Punkte aus zwei Spielen), dürfte Kurtar schon bald seine Chance erhalten.

Verep und Kurtar laden sämtliche Freunde zum Duell ein

Vor dem ersten gemeinsamen Duell ihrer Karriere sticheln sie bereits fleißig. „Aus Spaß“, versichert Kurtar. Für eine veritable Fehde verstehen sie sich viel zu gut. Sämtliche Freunde haben sie eingeladen. „Und wir sind in Penzberg mit vielen gut“, betont Ugurkan Verep. Überhaupt hat Kurtar mit ganz vielen aus dem alten FC-Team noch Kontakt.

Wer kann seinem Klub mehr über die Schwachstellen des Gegners erzählen? Efe Kurtar möchte das nicht öffentlich machen, Ugurkan Verep verrät dagegen schon einen Ansatz. Schwachstellen habe er beim Spiel gegen Raisting nicht ausmachen können. So oder so: „Es wird ein schönes Spiel werden“, sagt Efe Kurtar. „Vor allem am Abend.“ In Penzberg, im Stadion in ihrer gemeinsamen Heimat. (ANDREAS MAYR)