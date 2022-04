Penzberg: Vor Nachholspiel in Neuperlach - Personalsorgen plagen den FC

Von: Roland Halmel

Patriot Lajqi (rechts), Fußballspieler des FC Penzberg; hier im Bezirksliga-spiel gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering. © Andreas Mayr

Den FC Penzberg plagen vor dem Nachholspiel in Neuperlach starke Verletzungssorgen. Gegen den MTV Berg gab es noch einen Sieg. Nun fällt auch noch Sepp Siegert aus.

Penzberg – Acht Mann fehlten dem FC Penzberg am vergangenen Samstag im Bezirksliga-Gastspiel beim MTV Berg. Trotz dieser Ausfälle holte der FCP einen 3:1-Erfolg. Vor dem Nachholspiel am heutigen Dienstagabend beim SV Neuperlach (19.30 Uhr) hat sich die Personallage beim Tabellensechsten nochmals verschlechtert. Sepp Siegert, der gegen Berg wegen einer Muskelverletzung vorzeitig raus musste, fällt für das Duell beim Tabellennachbarn aus. „Mal schauen, wie wir das hinbringen“, berichtete FCP-Trainer Martin Wagner, der wegen der Personalnot zuletzt schon Erduan Abdyli, der bis zur Winterpause noch in der C-Klasse beim TSV Iffeldorf kickte, zu seinem Bezirksliga-Debüt verhalf.

Erschwerend kommt dazu, dass einige Penzberger Spieler aufgrund ihres muslimischen Glaubens derzeit wegen des Ramadan fasten. „Ich muss mich echt wundern, wie die Jungs das hinbekommen“, nennt Wagner exemplarisch Efe Kurtar und Fazlican Verep, die trotz dieser Umstände in Berg ein starkes Spiel machten, und die auch gegen Neuperlach gefordert werden.

SV Neuperlach geht mit Rückenwind ins Nachholspiel

Die Aufgabe beim SVN dürfte für die Penzberger alles andere als einfach werden, das zeigen die Spiele der Münchner nach der Winterpause. Gegen sämtliche Spitzenteams holten sie Punkte. Haidhausen (3:0) und Denklingen (4:0) besiegten sie deutlich, gegen Tabellenführer Oberweikertshofen spielten sie zuletzt 1:1. Sieben Spiele in Folge sind die Neuperlacher inzwischen ungeschlagen.

Damit kämpften sie sich auch aus der unteren Tabellenhälfte, in der sie in der Hinrunde lange Zeit herumdümpelten. In diese Schwächephase fiel auch das Gastspiel in Penzberg, das der FCP deutlich mit 5:1 gewann. Angesichts des dünn besetzten Kaders wäre Wagner im Rückspiel auch mit einem knapperen Sieg einverstanden. Beide Mannschaften rangieren im gesicherten Mittelfeld der Bezirksliga Süd, jenseits der Tabellenspitze und der Abstiegszone. Die sportliche Brisanz hält sich daher in Grenzen. (Roland Halmel)