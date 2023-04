Nach Niederlage gegen Haidhausen: FC Penzberg muss auf Stammkräfte verzichten

Von: Andreas Mayr

Teilen

Der Blick geht schon in die Zukunft: Trainer Simon Ollert (im Hintergrund Co-Trainer Maximilian Bauer) will die restlichen Partien schon zur Vorbereitung auf die neue Saison nutzen. Foto: andreas mayr © andreas mayr

Es hat schon entspanntere Tage in Penzberg gegeben als die Zeit um Ostern herum. An Unwägbarkeiten mangelt es beim Bezirksligisten derzeit nicht.

Penzberg – Da wäre einmal das Wetter, das die Vorbereitung auf das heutige Bezirksliga-Spiel beim TSV Neuried (20 Uhr) nicht wirklich leicht macht. Denn beim FC Penzberg können sie die Bedingungen vor Ort in München nicht simulieren.

Ein Rasenplatz, noch dazu getränkt von tagelangen Regenfällen, steht gar nicht zur Verfügung. „Tief und schwer“ erwartet Trainer Simon Ollert den Rasen. Beim FCP trainieren sie dagegen nur auf Kunstrasen. Praktisch Laborbedingungen im Kontrast zur Realität. „Das Wetter macht gerade Probleme“, räumt der Coach ein. In der Trainingsplanung müsse er extrem darauf achten, dass ja kein Spieler zu lange im Nassen und Kalten steht, um Verletzungen vorzubeugen. Ausfälle haben sie genug.

FC Penzberg: Nach dem Spiel gegen Haidhausen drohen im nächsten Spiel einige Stammspieler auszufallen

Das Spiel gegen Haidhausen – ein starker Auftritt mit schwachem Ergebnis (0:2) – hat Blutzoll gekostet. Eine Reihe an Stammkräften fallen aus oder drohen auszufallen. Denis Grgic, Josef Siegert und Marco Kurtz haben bereits abgesagt. Bei Daniel Baltzer und Franz Huber wollte Trainer Simon Ollert das Training am Dienstagabend abwarten. Auf das Menü für die einzige Einheit der Woche setzte er die Videoananalyse und ein leichtes Anschwitzen. „Wir gehen es entspannt an. Wir müssen schauen, wer überhaupt kann“, sagt der Coach.

Die eine oder andere Überraschung kündigt Ollert an, ohne konkret zu werden. Ja, es ist auch schon Experimentier- und Bewerbungszeit beim FCP. Längst richten sich alle Kräfte auf die Spielzeit 2023/24. Der Endspurt der aktuellen ist gleichzeitig der Aufgalopp zur neuen Saison. In Neuried sollen einige Mannen beweisen, dass sie auch Bezirksliga spielen können. „Ich bin echt gespannt, was die Mannschaft rausholt.“

FC Penzberg: Die größte Schwäche der Mannschaft scheint der Abschluss zu sein

Das große Thema, das der FCP anzugehen hat, ist der Umgang mit seinen Torszenen. Hartnäckig verfolgt ihn die Abschlussschwäche. Ollerts Lieblingsfloskel in diesem Zusammenhang: „Uns klebt die Scheiße am Fuß.“ Als aktiver Stürmer hat er das oft genug miterlebt und weiß auch, wie sie sich wieder loswerden lässt. Ein Spiel brauche es, um den Knoten zu lösen.

Im Training tun sie seit Wochen alles dafür. „Wir machen mehr als genug Torschuss“, betont Ollert. Es geht um Konzentration, um einfache Schüsse, um Selbstvertrauen. Großartig kritisieren werde er seine Mannen nicht, sagt der Coach. Der Moment der Erlösung komme schon irgendwann. am