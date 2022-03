FC Penzberg: Weiter Hoffnung auf Platz sieben

Von: Andreas Mayr

Torjubel beim FC Penzberg im Futsal-Bundeslga-Spiel gegen die TSG Mainz mit (v.l.) Josef Siegert, Maximilian Kalus und Alen Patak. © Andreas Mayr

Der Hamburger SV macht zum Saisonfinale der Futsal-Bundesliga Station beim FC Penzberg. Die Gastgeber haben sich für die Partie viel vorgenommen.

Penzberg – Für den letzten Akt haben die Futsaler des FC Penzberg nochmals alles aufgefahren. Marco Hiry nahm sich einige Freikarten und verteilte sie an Schulen im Ort. Es schadet ja nie, ein paar junge Fans auf der Tribüne zu haben, die womöglich Lust auf diese Form des Hallenfußballs bekommen. An anderen Standorten, Hohenstein und Düsseldorf seien als lobende Beispiele genannt, betreiben sie längst aktive Jugendarbeit für Futsal.

Dazu wird wieder ein bisschen was verlost, Bücher und ein Original-Bayern-Trikot von Weltmeister Thomas Müller. Die Hoffnung auf eine volle Halle treibt die Penzberger an vor diesem letzten Spieltag der Vorrunde. Kaum ein Gegner kommt gern in die Halle am Alten Wellenbad, in der der FCP alle drei Saisonsiege eingefahren hat – das Fundament des Klassenerhalts.

Am Sonntag trifft Penzberg auf den Hamburger SV (15 Uhr). Ein Duell mit exponierter Stellung, da sämtliche andere Partien bereits am Samstag über die Bühne gehen und das Verbandsfernsehen erstmals aus der Penzberger Halle sendet (live im Internet auf dfb.tv). Aus zweierlei Blickwinkeln ist das Spiel interessant. Einmal die Penzberger Perspektive. Sie wissen, ob sie mit einem Sieg noch an Düsseldorf vorbeikommen. „Wir haben Chancen auf den siebten Platz“, betont Trainer Andreas Brunner. Dazu müsste Düsseldorf beim Tabellenzweiten in Stuttgart verlieren, was, ehrlich gesagt, sehr wahrscheinlich ist. Die Stuttgarter haben ja noch eine reelle Chance auf Rang eins und somit auf das Heimrecht im Finale.

Denn auch für die Hamburger steht einiges auf dem Spiel. Derzeit liegen sie auf Rang vier, bedeutet Heimrecht im Viertelfinal-Rückspiel. Mit einem Bielefelder Sieg am Samstag erhöht sich der Druck auf den HSV, der dann gewinnen muss. Andreas Brunner hat die kalkulatorischen Spielchen unter der Woche außer Acht gelassen. „Wir spielen für uns, wir wollen die Saison mit einem Sieg beenden“, stellt der Trainer klar. Zuletzt in Stuttgart kam der FCP etwas von seiner Ideallinie ab, zumindest offensiv betrachtet. „Lag am Respekt“, so der Coach. Gegen Hamburg sollte es keine übertriebene Ehrfurcht geben.

Im Hinspiel (3:5) fühlte sich Penzberg um die Punkte gebracht, beklagte Fehler bei den Schiedsrichtern. Andreas Brunner flog gar vom Feld. Doch diese Partie stellte eine Ausnahme dar. Tatsächlich lobt der Trainer die Leistung der Offiziellen über das Spieljahr hinweg. „Das Niveau war insgesamt gut. Ein paar unglückliche Entscheidungen passieren halt.“ Die Schiedsrichter sollten am Sonntag keine Rolle spielen, dafür aber der Kader, der ein wenig anwächst. Penzberg kommt wieder auf zwei Blöcke – inklusive des Rückkehrers Efe Kurtar nach überstandener Corona-Infektion. „Er hat schon wieder gut ausgeschaut“, sagt Brunner. Um den Platz im Tor duellieren sich weiterhin Martin Maier und Michael Loroff.