FC Penzberg vor ungewisser Saison: „Die Mannschaft sieht sich selbst schlechter als sie ist“

Von: Andreas Mayr

Simon Ollert ist nach Penzberg gekommen, um den Umbruch zu managen. Zum einen den sportlichen, zum anderen aber auch den kulturellen.

Penzberg – Schon sein Vorgänger Martin Wagner hat damit begonnen, dem 1. FC Penzberg einen neuen Anstrich zu verpassen. Vorbei sind die Tage, als der FCP als abgehoben galt. Das Penzberg der Zukunft soll man als jugendlich, dynamisch, offen und vor allem als Einheit wahrnehmen.

„Von der Jugend bis nach oben“, betont Simon Ollert. Mit 25 Jahren verkörpert er natürlich diesen Weg am besten. Kein Trainer der Bezirksliga ist jünger. Trotz des jungen Alters strahlt er ein Selbstvertrauen aus, das er bei seinen Fußballern noch vermisst. Beim Mannschaftsabend in Salzburg fiel ihm das auf. In jeder Ecke machte er „echte Typen“ aus, so unterschiedlich sie auch sein mögen. „Die Mannschaft sieht sich selbst schlechter als sie ist. Die hat das Zeug, über sich hinauszuwachsen“, betont der neue Coach.

Womöglich liegt es an der großen Ungewissheit, die den FCP umwabert. Viel hat sich getan im Sommer. Maximilian Berwein weg, Andreas Schneeweiß weg, Marco Wirtl weg – und nun auch noch Christian Wiedenhofer weg. Der Innenverteidiger hatte sich erst Richtung Garmisch-Partenkirchen orientiert. Als der 1. FC aus der Landesliga abstieg, wurde der TuS Geretsried interessant. Die Penzberger hätten ihn natürlich liebend gern gehalten. Simon Ollert sagt: „Natürlich traurig, menschlich auf jeden Fall schade. Aber er möchte es höherklassig probieren, das verstehe ich.“ Aus sportlicher Sicht erlaubt sich Ollert kein Urteil, weil er den Innenverteidiger noch nie hat spielen sehen. Oft braucht man ihm auch nicht zuzuschauen, um Wiedenhofer als Top-Verteidiger einzuordnen – stets einer der besten der Bezirksliga. In Geretsried soll er die abgewanderten Vorgänger ersetzen. Nur so viel zu seiner Klasse. Viel Positives habe er über Wiedenhofer gehört, sagt Ollert.

Wiedenhofers Abgang richtet die Lupe auf Penzbergs größte Baustelle: die Defensive. Mit Fazlican Verep, Mirko Ramcic sowie Mohamed Barrie (Neuzugang aus der Kreisklasse) stehen drei Vertreter als Ersatz für Wiedenhofer und Wirtl zur Auswahl. Trainer Ollert wählt einen äußerst mutigen Ansatz, um den Qualitätsverlust zu kaschieren: Er möchte einfach mehr Tore schießen als der Gegner, versteift sich gar nicht so sehr auf die Maxime, zu Null spielen zu müssen. „Am Ende entscheidet, wer ein Tor mehr schießt“, sagt der 25-Jährige. Zumal seine Hintermannschaft sich einspielen werde. Mit der Zeit „kommen die kleinen Prozesse“, ist Ollert überzeugt.

Entsprechend wenig gibt er auf die Testspiele, in denen der FCP stets mindestens ein Gegentor bekommen hat. Die positiven Punkte überwiegen beim Coach. Etwa die Offensive im neuen Gewand. Franz Huber schätzt er als spielenden Co-Trainer mit allerlei taktischem Input. Bei Denis Grgic beeindruckt ihn der pausenlose Kampf, mit dem sich der Stürmer die Tore erarbeitet. „Genau das möchte ich, davon bin ich ein Fan.“ Mit Ollerts Bruder Tobias hat Penzberg noch einen weiteren „Mentalitätsspieler“ nachverpflichtet, wie der Trainer sie gern nennt. Ihn umgebe „eine positive Aura, eine positive Stimmung“ und ganz viel Leidenschaft. „Das ist das Wichtigste.“

Denn Simon Ollert rechnet mit harten drei Startwochen. „Die werden Kampf.“ Erst danach werde sich das Feld fügen, eine Tendenz erkennbar sein. Zum Heimauftakt an diesem Samstag (14.30 Uhr) trifft Ollert mit dem SC Unterpfaffenhofen auf einen guten Bekannten. Dessen Trainer Franco Simon hole stets das Maximale aus seinen Teams heraus, lobt Ollert. Einen angriffslustigen Gegner erwartet er im Nonnenwaldstadion. Bei seiner Mannschaft könnte es die eine oder andere Überraschung in der Startelf geben, deutet Simon Ollert an. Er hat ein Punktesystem geschaffen, das Ehrgeiz und Fleiß im Training belohnt. Denn auch wenn mancher Penzberger noch an sich selbst zweifelt, der Coach stellt klar: „Ich persönlich will vorne mitspielen.“ (Andreas Mayr)