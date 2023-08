Penzberg, ein Klub in der Identitätskrise

Von: Andreas Mayr

Simon Ollert muss sich nach 15 Monaten beim FCP nach einem neuen Verein umsehen. © Andreas Mayr

Mit Simon Ollert als neuen Trainer ist der FC Penzberg damals ein Risiko eingegangen. Nach 15 Monaten Amtszeit rächt sich das mit einer Krise beim Bezirksligisten.

Gekommen war er, um Jahre zu bleiben. Nun endet die Ära Simon Ollert bereits nach 15 Monaten beim 1. FC Penzberg. Daran wird Penzbergs großes Problem sichtbar. Der Verein befindet sich gerade in einer Identitätskrise, versucht, sich selbst zu finden. Im Klub blicken viele nach oben. Nachdem man das Futsalprojekt eingestampft hat, soll es mittelfristig Richtung Landesliga, langfristig gerne auch noch höher gehen.

Nur wie, ist die Frage der Fragen. Mit Simon Ollert gingen die Verantwortlichen ein riskantes Wettspiel ein, wie sich jetzt herausstellte. Und sie verloren es. Wer mit dem Alter argumentiert, verkennt die Situation. Ollert scheiterte nicht, weil er zu jung ist. Mit dem jungen Ammertaler holte sich der FCP einen starken Charakter ins Haus, einen Vollzeit-Trainer, der mehr leistete als alle anderen – aber auch viel forderte.

Abgewanderte Leistungsträger fehlen jetzt – wer wird zukünftig an der Seitenlinie stehen?

Die Chefs positionierten sich hinter Ollert, machten seinen Zukunftsplan zu dem des ganzen Klubs, ohne mögliche Kollateralschäden abzuschätzen. Auf diesem Weg verlor Penzberg der Reihe nach verdiente Leute aus dem eigenen Lager, Maximilian Kalus, Elfe Kurtar, Denny Krämer, Sabir Neziri, die mit Ollert nicht klarkamen.

Das wiederum kam beim FC-Anhang nicht gut an. Außerdem fehlen diese Männer nun. Zuletzt ging’s sportlich bergab, weil Ollerts Vorgehen erratisch wurde. Um noch größeren Schaden abzuwenden, reagieren Joachim Plankensteiner und Co. lieber zu früh als zu spät. Die Bezirksliga verzeiht keine wochenlange Niederlagenserie. Oberste Priorität genießt der Klassenerhalt. Danach sollte sich der FCP dringend Gedanken machen, wie er sich in Zukunft positioniert – vor allem mit welchem Trainer. (Andreas Mayr)