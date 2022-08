Pokalreise des FC Penzberg geht weiter: Giftig, konsequent und erfolgreich

Von: Roland Halmel

Teilen

Da war kein Durchkommen: Mirko Ramic (rechts) vom FC Penzberg bot im Pokalspiel gegen den TSV Murnau (links Elisa Richter) in der Innenverteidigung mit Fazlican Verep eine starke Leistung. © Roland Halmel

Die Pokal-Tour des FC Penzberg geht weiter. Im Finale der Spielgruppe Mitte setzte sich die Truppe von Trainer Simon Ollert am Mittwochabend gegen den Konkurrenten aus der Bezirksliga, den TSV Murnau, mit 2:0 durch.

Penzberg – „Wir waren richtig giftig“, sagte Ollert, nachdem seine Taktik, den spielstarken Gästen mit viel Kampf und Einsatz die Laune zu verderben, aufgegangen war.

„Die Tore waren vielleicht Geschenke, aber die haben wir uns auch erarbeitet“, ergänzet Ollert mit Blick auf die Fehler der Murnauer, die seine Mannen konsequent bestraften.

Schon nach 90 Sekunden leisteten sich die Gäste den ersten Schnitzer, sodass Gabriel Taffertshofer mühelos zum 1:0 einschieben konnte. Die Penzberger, die wie die Gäste einige Änderungen in der Startelf gegenüber dem vergangenen Ligaspiel vorgenommen hatten, ließen die Murnauer in der Folge durch konsequent und hart geführte Zweikämpfe nicht ins Spiel kommen. Maximilian Kalus (15.) verpasste bei seinem Schuss, der abgefälscht worden war, das 2:0 auch nur knapp. Auf der Gegenseite sorgte Bastian Adelwart (20.) mit einem Freistoß erstmals für Gefahr für den FCP-Kasten, den diesmal Korbinian Neumaier, ein früherer Murnauer, hütete. Wenig später unterlief den Gästen ein erneuter Patzer: Nicolai Bierlings Klärungsversuch nach einer Flanke von Mirco Ramic am eigenen Fünfmeterraum mutierte zur Vorlage für Franz Huber (23.). Der FCP-Torjäger nahm die Einladung dankend zum 2:0 an.

Nach der Trinkpause versuchten die Murnauer, den Druck zu erhöhen. Die körperlich robuste Penzberger Abwehr mit der bärenstarken Innenverteidigung, bestehend aus Fazlican Verep und Ramcic, ließ sich jedoch nicht aushebeln. Mehr Gefahr strahlten die Hausherren aus. Taffertshofer (29.), Huber (32.) und Max Panholzer (36.) bescherten dem ehemaligen Antdorfer Oliver Fastenrath, der das TSV-Tor hütete, einige Arbeit. Auf der Gegenseite versuchten Adelwart (38.) per Freistoß und Elias Richter (45+1.) vergeblich, Neumaier zu überwinden.

Nach dem Wechsel blieb der erwartete Sturmlauf der Gäste weitgehend aus, obwohl die Murnauer frische Kräfte brachten. Immer wieder wurden ihre Angriffsversuche von der aufmerksamen FCP-Defensive ausgebremst. Bei einigen Aktionen zeigten sich die Gäste zudem zu verspielt oder nicht entschlossen genug. Darüber hinaus haderte der TSV zunehmend mit der Schiedsrichterin, die ihrer Meinung nach zu viel durchgehen ließ. Ungeachtet dessen schafften es die Hausherren, ihren Vorsprung relativ entspannt zu verteidigen. Huber (64., 78.) ließ noch zwei Konterchancen aus, was angesichts der Zwei-Tore Führung aber zu verschmerzen war. „.Das war jetzt die erste Hälfte. Am Samstag geht es in der Liga weiter“, richtete Ollert danach sofort den Fokus auf das Ligaspiel, bei dem der FCP erneut zu Hause auf Murnau trifft. (Roland Halmel)

Statistik

FC Penzberg 2

TSV Murnau 0

Tore: 1:0 (2.) Taffertshofer, 2:0 (23.) Huber. Gelbe Karten: Penzberg 1, Murnau 3. Schiedsrichter: keine Angabe. Zuschauer: keine Angabe.