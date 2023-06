„Wir sind schon traurig drüber“: Gabriel Taffertshofer verlässt FCP Richtung Jugendverein

Von: Oliver Rabuser

Gabriel Taffertshofer (m.) wechselt vom FCP eine Spielklasse höher nach Garmisch-Partenkirchen.

Gabriel Taffertshofer verlässt den FC Penzberg Richtung Garmisch-Partenkirchen. Simon Ollert bedauert seine Entscheidung, kann sie aber nachvollziehen.

Penzberg/Garmisch-Partenkirchen – Der FC Penzberg verliert eines seiner größten Talente. Gabriel Taffertshofer schließt sich zur neuen Saison dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen an und steigt damit zum Landesligaspieler auf. Ein Vorgang, der am Nonnenwald mit Bedauern kommentiert wird, obgleich der 22-Jährige sein Potenzial beim Bezirksligisten zu keiner Zeit vollumfänglich auszuschöpfen vermochte.

Simon Ollert redet nicht groß um den heißen Brei herum: „Wir sind schon traurig darüber“, kommentiert der FCP-Coach den Abschied Taffertshofers aus Penzberg. Allerdings kann Ollert den Schritt des Spielers gedanklich sehr wohl nachvollziehen. „Ich kann es verstehen, dass Gabi die Chance nutzen möchte, noch einmal höherklassig zu spielen.“

Taffertshofer wechselt zum 1. FC Garmisch-Partenkirchen unter Trainer-Quartett

Das passiert fortan beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen, der unter maßgeblichem Zutun von Trainer Florian Heringer und den Spielern Lukas Kunzendorf, Moritz Müller, Maximilian Heringer – dieses Quartett kommt aus Oberhausen – und David Salcher (einst in Diensten des FC Penzberg und des ASV Antdorf) mit viel personeller Unterstützung aus dem Landkreis Weilheim-Schongau nach einjähriger Abstinenz in beeindruckender Manier auf die Landesliga-Ebene zurückgekehrt ist.

Ins Fadenkreuz nehmen die Werdenfelser freilich einen torgefährlichen Stürmer als Ersatz für den zu Türkgücü München abgewanderten Müller. Dem Vernehmen nach soll unter anderem der Peitinger Matthias Lotter in der Verlosung sein. Bestätigt wird das von Vereinsseite bislang aber nicht. Mit Taffertshofer hat sich der Klub vom Gröben indes einen „klassischen Zehner“ geangelt.

Zumindest ordnet FC-Coach Ollert den 22-Jährigen dieser Kategorie zu. Auf der einen Seite mit überdurchschnittlichen Fähigkeiten im Eins gegen Eins, dem Gespür für Bälle in die Tiefe, sowie dem Blick fürs Spiel. Es gab aber auch Dinge, die Taffertshofers Fußballerstern nicht so leuchten ließen, wie er und die Penzberger sich das vielleicht erhofft hatten. „Manchmal hat die Einstellung etwas gefehlt“, betont Ollert, schiebt das aber auf das noch eher jugendliche Alter des Kickers.

Ollert zu Taffertshofers Ehrgeiz: „Er hadert schnell, wenn es nicht läuft, wie er will“

Zudem entfalte starker Ehrgeiz bisweilen Blockadewirkung. „Er hadert schnell, wenn es nicht läuft, wie er will“, fügt Ollert an. Schwer zu erklären ist indes die oftmals hohe Diskrepanz zwischen Trainingsleistung und den Darbietungen beim Spiel. „Im Spiel war Gabi oft wie ausgewechselt, hat sich förmlich versteckt“, blickt Oller zurück. Ergo: „Er hat selten das gezeigt, was er eigentlich drauf hat.“

Das sieht Taffertshofer ähnlich. „Ich rege mich oft zu sehr über Kleinigkeiten auf“, räumt er ein. „Aber ich habe mich da schon gebessert“, versichert er. Zudem sei das erste Jahr in Penzberg „nicht wirklich optimal für mich“ gelaufen. Mit Martin Wagner als Trainer kam Taffertshofer eigenen Aussagen zufolge nicht sonderlich gut zurecht.

Unter Ollert habe er dann „wieder besser in die Spur“ gefunden, obschon der Stammplatz wegen des Blockunterrichts an der Regensburger Berufsschule immer wieder außer Reichweite geriet.

Taffertshofer kehrt zu alter Wirkungsstätte zurück – Garmisch-Partenkirchens Ziel: Klassenerhalt

Garmisch-Partenkirchen ist für Taffertshofer derweil keine unbekannte Adresse. Bereits im Nachwuchs kickte der 22-Jährige für eine Saison am Gröben, ehe er sich bis zur U15 beim FC Bayern München versuchte. Zwar habe ihm Coach Heringer die Achter-Position in Aussicht gestellt, doch ohne Gegenleistung gibt es den Platz in der Startformation nicht. Dafür ist der 1. FC auf dieser Position zu breit aufgestellt.

Und auch der Klassenerhalt ist alles andere als garantiert. „Wird schwierig, aber ich nehme es als Herausforderung an“, gibt der Spieler zu Protokoll. Das muss er auch, denn Taffertshofers Karrierepläne sehen weitere Schritte vor. „Im Optimalfall Regional- oder Bayernliga“, verrät er. (Oliver Rabuser)