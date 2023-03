„Ich bin im Guten gegangen“ – Penzberger Wiedersehen mit Ex-Trainer Martin Wagner

Von: Andreas Mayr

Teilen

Jetzt Trainer in Murnau: Martin Wagner, zuletzt beim FC Penzberg engagiert. © Mayr

Bereits am Tag nach seinem ersten Training wussten in Penzberg alle vom neuen Murnauer Trainer Martin Wagner. Der ja ihr alter ist.

Penzberg – Solche Neuigkeiten haben keine besonders lange Halbwertszeit in der Gegend. Martin Wagner, von 2019 bis 2022 in Diensten des FCP, steigt bei den „Drachen“ ein, dem Bezirksligarivalen. Peter Kirner, der „Körky“, Betreuer und Trainerlegende in Penzberg, kommentierte Wagners Wechsel, wie das viele im eigenen Lager taten:

Hätte er nicht noch eine Woche warten können? Einen unpassenderen Zeitpunkt gibt’s aus Sicht des FC nicht. Statt auf ein schwächelndes Spitzenteam trifft Penzberg nun auf eine hochmotivierte, wiedererstarkte Truppe. Beste Voraussetzungen für ein heißes Derby am Samstag in Murnau (16 Uhr) – zumindest aus Zuschauersicht.

Martin Wagner geht das Wiedersehen recht locker an. Er spüre mehr Vorfreude als Anspannung. „Ich freue mich natürlich, alle zu sehen. Penzberg hat ein paar super Jungs drin, die ich lange nicht getroffen habe“, sagt der Habacher. Wagner hatte sich nach dem Ende der Penzberger Jahre bewusst für einen Cut entschieden. Sein altes Team sah er danach nur noch zweimal. Unter anderem im Duell mit Murnau. Für einige Monate entzog sich der 37-Jährige dem Fußballkosmos. „Ich bin nicht ständig am Platz gestanden. Das war mir wichtig.“ Quasi nur zu Marco Hiry habe er noch Kontakt gehalten. Das hatte seine Gründe: „Wir kennen uns ganz gut aus der Arbeit.“

Seine drei Spielzeiten im Nonnenwald hat er als „super-schöne Zeit“ abgespeichert. Gerade an die Anfangssaison erinnert er sich gerne zurück, als Penzberg unbeirrt gen Landesliga steuerte. „Corona hat uns leider alles weggenommen. Die Zeit hat vieles verändert.“ Beim großen Nachbarn lernte er die andere Seite des Amateurgeschäfts kennen. Daheim in Habach war Fußball heimelig. In Penzberg, beim großen FC mit der noch größeren Historie, fand er sich in neuen Strukturen wieder. Keinesfalls in einem Haifischbecken, wie ihm manche prognostiziert hatten, sondern in einem modernen Klub mit einem großen Führungszirkel. Von einem Mann wie Andre Grunow, Gönner und Organisator im Hintergrund, habe er jede Menge mitgenommen. Solche Typen gibt es ja in kleineren Vereinen gar nicht. Genauso coachte er erstmals Ausnahmekicker wie Maximilian Berwein, mittlerweile zurück in der Regionalliga und Stammspieler mit sechs Treffern. Der Umgang mit Fußballern dieser Güte unterscheidet sich stark zur Arbeit mit jüngeren Talenten. „Ich hab’ in Penzberg sehr viel dazugelernt“, lobt Wagner. Der FCP hat ihn zu einem besseren Trainer gemacht. Das kann man schon so festhalten.

Einzig der Traum von der Landesliga blieb ein Traum. Trotzdem fühlen sich die drei Jahre nicht wie eine unvollendete Geschichte an. „Ich bin im Guten gegangen, habe keine Rechnung offen. Ganz im Gegenteil“, sagt der neue Murnauer Trainer. Höchsten Respekt hat er vor seiner alten Mannschaft. „Die hat ein Riesen-Potenzial, kann dich auch zerlegen.“ Erfahrene Spieler wie Marco Hiry, Josef Siegert oder Maximilian Panholzer spricht er an, davon gebe es in Murnau nur einen. „Das ist der ganz große Unterschied.“ Anders als Vorgänger Sven Teichmann wird Martin Wagner seinen TSV defensiv einstellen und sich nicht auf einen Schlagabtausch einlassen. Ein Ergebnis wie im Hinspiel – Murnau gewann 1:0 – würde seiner Philosophie entsprechen. Egal wie’s ausgeht: Auf den netten Ratsch danach freut er sich sehr. Mit den alten Hasen wie Sepp Siegert, seinem früheren Co-Trainer, oder den jungen wie Durim Gjocaj, der unter Wagner groß raus kam. „Der hat mir Freude bereitet.“ (Andreas Mayr)