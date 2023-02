Bundesliga-Abstieg scheint sicher: FC Penzberg Futsal verliert im Kellerduell

Von: Andreas Mayr

Besorgte Gesichter – Der Abstieg aus der Futsal Bundesliga für den 1. FC Penzberg scheint unvermeidbar © Florian Würthele

Die letzten Wochen in der Futsal-Bundesliga brechen an für den 1. FC Penzberg

Penzberg – Rechnerisch sind sie zwar noch nicht abgestiegen, aber: „Jetzt ist es praktisch entschieden“, sagte Spielertrainer Maximilian Kalus nach der Heimniederlage gegen die Wakka Eagles. Irgendwie schloss sich mit dem 5:6 (2:3) der Kreis. Vor eineinhalb Jahren hatte der FCP sein Abenteuer „Bundesliga“ mit einem Erfolg über das Team aus Hamburg begonnen.

Die wieder einmal unglückliche Niederlage besiegelte mehr oder minder das Ende im Oberhaus.

Mit einem Sieg über den Tabellenvorletzten wäre Penzberg bis auf zwei Punkte an Relegationsplatz neun herangerückt. Aber auch dieses letzte Rettungsboot kenterte auf hoher See. Das Spiel glich einem Brennglas, das alle Probleme offenlegte, die den FCP in diese missliche Lage manövriert hatten. Zum fünften Mal in dieser Saison verlor das Team eine Partie mit einem einzigen Tor Unterschied. Ein deutliches Zeichen dafür, dass einfach in allen Bereichen ein paar Prozent fehlen. Beim Verteidigen, im Abschluss, bei der Fitness und auch im Kader. „Wir haben nicht mehr die Qualität“, hielt Kalus fest. am