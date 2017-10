FCP-Spitzenspiel: Siegert warnt - Kalus kehrt zurück

"Werden voll dagegen halten"

von Roland Halmel schließen

Sepp Siegert wird nicht Cheftrainer beim Bezirksligisten FC Penzberg. Das ist seit Donnerstag klar. „Ich mache aber weiter als Interimscoach, bis ein neuer Trainer gefunden ist“, erklärte der Co-Trainer von Wiggerl Donbeck, der in der Vorwoche zurückgetreten war (wir berichteten).

Auf Siegert und sein Team wartet am morgigen Dienstag eine harte Nuss, wenn der SV Aubing ins Penzberger Nonnenwaldstadion kommt.

„Eine spielstarke Truppe mit einem Top-Torjäger“, sagt Siegert über den Tabellennachbarn, der in Daniel Koch, der bereits 14-Mal getroffen hat, einen überragenden Stürmer hat. Auch beim hart erkämpften 3:2-Erfolg der Aubinger am Samstag gegen den FC Anadolu Bayern traf Koch zweimal. Der FCP hatte dagegen spielfrei und kann ausgeruht in die Partie gehen. Wieder mit dabei ist bei den Penzbergern Maximilian Kalus, der seine Vier-Spiele-Sperre nach der roten Karte bei Hertha München abgesessen hat. Bis auf Mustafa Menzil stehen Siegert alle Spieler zur Verfügung. „Die Aufstellung entscheidet sich erst nach dem Abschlusstraining am Montagabend“, sagt Siegert, der noch nicht sicher ist, ob er sein Team mit einem oder zwei Sechser gegen den zweitbesten Angriff der Liga auflaufen lässt. „Eines ist aber gewiss, bei einem Heimspiel werden wir voll dagegen halten“, verspricht Siegert.

In der vergangenen Saison gewannen die Penzberger gegen die Aubinger zu Hause mit 3:1 und verloren auswärts mit 2:5. Die Aubinger gehören seit mehr als einem Jahrzehnt der Bezirksliga an.

