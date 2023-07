„Ich will meine nächsten Schritte gehen“ - Ex-Raistinger von Schroetter sucht neues Drittliga-Team

Einer der wenigen schönen Momente: Beim 3:4 in Osnabrück am fünftletzten Spieltag erzielte Leonhard von Schroetter seinen ersten und einzigen Saisontreffer. Foto: imago images © imago images

Leonhard von Schroetter ist auf der Suche nach einem neuen Verein. Er verlässt den FSV Zwickau nach dem Abstieg und will weiterhin als Profi spielen.

Fischen – Nach seiner ersten Saison als Fußballprofi hat sich Leonhard von Schroetter seine Trikotnummer auf den rechten Oberarm tätowieren lassen. Nach seiner zweiten kam ein Auge auf der Innenseite des gleichen Oberarms hinzu – samt Fußball als Augapfel. „Weil ich selbst nur Fußball im Blick habe“, sagt der 24-Jährige. Nach seinem dritten Profijahr hat er sich zwei Tauben auf den Bizeps stechen lassen.

Sie sollen ihn an die Menschen aus seinem engsten Kreis erinnern, die erst kürzlich gestorben sind. „Ich möchte sie an mir tragen, an sie erinnert werden“, sagt der Lenny. Mithilfe der zwei Tauben sollen sie und all die schönen Momente weiterleben. Das neueste Tattoo hat ein Künstler aus Zwickau entworfen und gestochen, ein guter Freund von FSV-Kapitän Johannes Brinkies und Sponsor des Vereins.

Erste Saison als Profi mit 29 Einsätzen – trotzdem enttäuschendes Jahr mit Abstieg in die Regionalliga

Der Mann ist einer dieser vielen Menschen, die den sächsischen Verein so besonders machen. Familiär und freundschaftlich geht es dort zu. Die Ultras etwa, erzählt Leonhard von Schroetter, luden einen Teil der Mannschaft zum Grillen ein. Da war er gerade eineinhalb Monate in Zwickau gewesen. Allein schon deshalb wird er den Klub nie vergessen. Beim FSV Zwickau hat von Schroetter sein erstes Jahr in der Dritten Liga gespielt. 29 Mal stand er auf dem Platz, die gleiche Rückennummer trug ihn durch diese Saison. Ein schöner Zufall, kann man sagen.

Als Ziel vor der Saison hatte er sich 20 Spiele gesetzt. Und doch endete das Jahr mit einer großen Enttäuschung. Der FSV Zwickau stieg aus Liga Drei ab, der erste Abstieg in Leonhard von Schroetters Fußballerleben. Als alles feststand, auch noch im Derby gegen die befreundeten Dresdener, „war es sehr, sehr deprimierend“, sagt der Fischener. Zumal im Klub nun viel Unruhe herrscht und dort versucht wird, alles in ruhige Fahrwasser zu lenken. Lauter unschöne Geschichten.

Leonhard von Schroetter sucht neuen Verein – lässt auch Engagement im Ausland offen

Leonhard von Schroetter trifft man daheim im Haus der Familie. Auf dem Rasen im Garten hat er zum ersten Mal gegen einen Fußball getreten. Gerade kommt er aus dem Jahresurlaub mit seiner Freundin. Zwei Wochen in Sri Lanka schärften wieder einmal die Sinne für das Wesentliche dieser Welt. „Der Urlaub hat mir gezeigt: Sei glücklich und bleib bodenständig.“ Sein Berater sucht gerade nach der nächsten Abzweigung im Profibereich. Jederzeit kann das Telefon klingeln – und der Umzugswagen gebucht werden.

Insgesamt 29-mal lief der Außenverteidiger für den FSV Zwickau auf. © IMAGO/Franziska Gora

Sein größter Wunsch ist, in der Dritten Liga oder zumindest auf vergleichbarem Niveau im Ausland zu bleiben. Geld, sagt er, steht lange nicht an erster Stelle. „Ich will meine nächsten Schritte gehen“, sagt er. Konkret geht es nun darum, das Gütesiegel als Drittligaspieler zu erhalten, um irgendwann, in den besten Jahren eines Sportlerlebens, Richtung Zweite Bundesliga zu gehen.

Kindheitstraum erfüllt: Von Schroetters einziges Tor bewegt die Familie

In Zwickau hat er beträchtliche Fortschritte gemacht. Eine Schulterverletzung in der Vorbereitung warf ihn anfangs zurück. Doch schon ab Oktober stand er regelmäßig in der Startelf, auch in Dresden vor 28 000 Zuschauern. Beim Einzug sangen die Dynamo-Fans die Zwickau-Hymne, schufen gemeinsam eine Choreografie, mischten sich auf der Tribüne. „Absolutes Highlight“, sagt Leonhard von Schroetter, auch wenn er auf dem Feld davon weniger mitbekam. Er ist einer, der das ausblenden kann.

Sein Vater erzählte ihm hinterher, wie emotional das war. Alexander von Schroetter hat seinen Sohn überallhin begleitet, nur zwei Spiele in der ganzen Saison verpasst. Beim ersten Treffer seines Sohnes saß er in Osnabrück auf der Tribüne und begann zu weinen, wie der Lenny beim Torjubel ein Herz in seine Richtung formte. „Davon habe ich als kleines Kind geträumt“, sagt Leonhard von Schroetter.

Dieser Traum ist längst Wirklichkeit – und der Außenverteidiger lässt alle aus seinem Umfeld, die Mama, die Schwester, seine Freundin, Oma, Opa und Freunde, mitträumen.

FSV-Legende gibt von Schroetters Lebensweisheit mit: „Daheim ist jeder Profi auch nur ein Mensch“

Gelernt hat er aber auch von den weniger schönen Dingen. In Aue bewarf man die Mannschaften mit Bengalos. Das Heimspiel gegen Essen brach der Schiedsrichter ab, weil ihn ein Bierbecher getroffen hatte. Nach dem Trainerwechsel verlor der Fischener kurze Zeit seinen Stammplatz.

Teamkollege Ronny König, eine Vereinslegende beim FSV, gab ihm einen Rat, der nun so etwas wie sein Motto ist: Sobald man nach einem Spiel oder einem Training daheim ankommt, ist auch jeder Fußballprofi ein Mensch. Der Beruf hat daheim im Privaten nichts mehr verloren. Egal, ob positive oder negative Erlebnisse – in der Freizeit sollen die Gedanken um andere Dinge kreisen. „Wenn du das nicht ausblenden kannst, kannst du keine 110 Prozent bringen“, sagt Leonhard von Schroetter.

Fußballprofikarriere im Fokus – nächste Vereinsstation noch unsicher

Die nächste Station seiner Karriere kann er sich nicht aussuchen. Es könnte wieder eine Großstadt wie Frankfurt werden mit all ihren Vorzügen und Reizen. Oder eine ländliche Gegend wie Zwickau, in der es quasi keine Ablenkung gibt, man sich in vollen Zügen auf die Profikarriere konzentrieren kann.

„Ich habe das als Chance gesehen“, sagt Leonhard von Schroetter. Vielleicht wird er im nächsten Jahr wieder ein Tattoo bekommen, das seine Reise dokumentiert. Wissen kann man das nicht. Dafür ist das Geschäft viel zu undurchsichtig. Von Schroetter kann nur eins mit Gewissheit sagen: Dass er unbedingt Fußballprofi sein will – und dafür alles unternimmt. (Andreas Mayr)