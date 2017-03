Frankl kehrt zurück

Der Bessere gewinnt nicht immer: Im Hinspiel waren die Oberhausener (in blauen Trikots) die bessere Mannschaft, am Ende aber jubelten die Pollinger.

Kreisklasse 3

In der Vorrunde ließ der BSC Oberhausen aufgrund seiner schlechten Chancenverwertung viele Punkte liegen. Künftig will das Team effektiver zu Werke gehen.

Im Hinspiel gegen den SV Polling mussten die Kicker des BSC Oberhausen erkennen, dass nicht immer die bessere Mannschaft ein Spiel gewinnt. „In der ersten Halbzeit haben wir super gespielt“, erinnert sich BSC-Fußballerchef Gerhard Bertl, „nach einer Viertelstunde hätten wir schon mit 3:0 führen müssen“. Doch es kam anders, am Ende hatten die Oberhausener mit 0:2 verloren. Es war nicht die einzige Partie, in der die mangelhafte Chancenverwertung dem BSC zum Verhängnis wurde. „Vor dem Tor müssen wir konzentrierter agieren“, fordert Bertl für die Rückrunde. Den Anfang wollen die Oberhausener gleich in Polling machen, auch wenn sie als Außenseiter ins Spiel gehen. Auch wenn es für den BSC in der zweiten Hälfte der Vorrunde manierlich lief und regelmäßig auf das Punktekonto eingezahlt wurde, befindet er sich – wie übrigens die Hälfte der Vereine in der Kreisklasse 3 – noch mitten im Abstiegskampf. „Jetzt wollen wir natürlich schnellstmöglich da unten raus“, hat Bertl als Ziel ausgegeben. Im Kampf um den Klassenerhalt können die Oberhausener ab sofort wieder auf Josef Frankl bauen, der nach nur einem halben Jahr vom Kreisligisten ASV Antdorf zurückgekehrt ist. Nach fast einjähriger Verletzungspause ist auch Christian Grundhuber wieder an Bord.

