„Freuen uns auf das Spiel beim Tabellenführer“ - Polling gastiert in Peiting

„Wir sind sehr zufrieden“

von Roland Halmel

Die Stimmungslage bei den Fußball-Kreisligisten ist geteilt: Der ASV Habach und der ASV Antdorf hoffen jeweils auf eine Trendwende, beim SV Polling herrscht Vorfreude.

Landkreis– Beim SV Polling, Aufsteiger in die Kreisliga 2, ist die Stimmung zum Start der Rückrunde bestens. „Mit unseren 21 Punkten in der Vorrunde sind wir sehr zufrieden“, sagt SVP-Coach Marco Pröbstl nach der ersten Saisonhälfte, die die Pollinger auf dem fünften Platz abschlossen. Noch etwas besser steht der TSV Peiting da, bei dem die Pollinger an diesem Samstag (14.15 Uhr) antreten. „Wir freuen uns auf das Spiel beim Tabellenführer“, erklärt Pröbstl. Das Landkreisderby gegen den Ersten hat einen durchaus positiven Effekt auf die SVP-Spieler. „Bei mir wollen alle, auch die Angeschlagenen, unbedingt spielen“, vermeldet der Trainer. Er hat – bis auf die Langzeitverletzten – alle Mann an Bord und damit die Qual der Wahl. Die Pollinger haben bewiesen, dass sie auswärts gut mithalten können. Als einziges Team sind die Pollinger in der Fremde noch ungeschlagen. Die Peitinger gelten dagegen als besonders heimstark. „Wir wollen ihnen das Leben schwer machen, schließlich haben wir nichts zu verlieren“, so Pröbstl. Im Hinspiel kassierten die Pollinger eine 0:1-Niederlage.