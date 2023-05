„Für unsere junge Truppe nicht selbstverständlich“: Raisting II feiert Wiederaufstieg

Von: Roland Halmel

Und jetzt Party: Raistings Spieler feiern die Rückkehr in die Kreisklasse. © halmel

Die Reserve des SV Raisting kann den direkten Wiederaufstieg in die Kreisklasse feiern. „Nicht ganz unverdient“, bewertet Coach Roland Perchtold.

Raisting – Der Betriebsunfall beim SV Raisting II – sprich: der Abstieg aus der Kreisklasse im vergangenen Jahr – ist umgehend behoben. Durch einen 3:1 Heimerfolg gegen den TSV Burggen am vorletzten Spieltag der Meisterrunde D sicherte sich die SVR-Reserve vorzeitig den ersten Platz und damit die Rückkehr in die Kreisklasse. „Das war für unsere junge Truppe nicht selbstverständlich“, sagte SVR-Coach Roland Perchtold nach Spielschluss mit einem Strahlen im Gesicht.

„Es gab in der Runde viele enge und schwere Duelle, aber wir haben nur ein Spiel verloren. Also ist es nicht ganz unverdient“, ergänzte Perchtold. Keine langen Gesichter gab es auch bei den unterlegenen Burggenern. „Heute bin ich mit der Leistung der Mannschaft absolut zufrieden“, urteilte TSV-Trainer Thomas Höfler. „Wir haben uns trotz der sechs Ausfälle sehr gut verkauft“, so Höfler.

SV Raisting II: Schnelle Antwort auf Ausgleichstreffer

Sein Team erwischte allerdings alles andere als einen Start nach Maß. Die druckvoll beginnenden Raistinger verwerteten gleich die erste Möglichkeit zur Führung. Lukas Matz staubte abgeklärt nach einer unsauberen Klärungsaktion der Gäste zum 1:0 ab (4.). Justin Steeg verpasste im Anschluss das zweite Tor der Hausherren nur knapp (14.). In der Folge kämpfte sich Burggen immer besser ins Spiel. Einen gefährlichen Distanzschuss von Matthias Lory lenkte SVR-Keeper Alex Walter noch über die Latte (21.). Nach einer Trinkpause war er aber chancenlos, als sich TSV-Kapitän Stefan Dopfer durchsetzte und den Ball unhaltbar zum 1:1 in den Winkel schlenzte (38.). Im Gegenzug gaben die Raistinger aber sofort die Antwort. Ein feines Solo krönte Justin Steeg mit dem 2:1 (39.). Unmittelbar vor der Pause verpasste Alex Schappele (44.) das dritte SVR-Tor, als er freistehend verzog.

In der zweiten Hälfte dominierten die Hausherren immer mehr das Geschehen. Der eingewechselte Ramon Meßner ließ seine erste Torgelegenheit noch aus (57.). Seine zweite nach einem Konter verwertete er dann aber zum 3:1 (61.). Die Burggener zeigten sich im Anschluss bemüht, dagegenzuhalten. Allerdings schwanden den Gästen zusehends die Kräfte. Die SVR-Zweite kam so immer wieder zu Chancen. Vor allem der quirlige Steeg war kaum zu bremsen. Marco Schleich im Gästekasten wehrte den Schuss von Steeg ab (78.), und danach klärte ein TSV-Verteidiger auf der Linie (85.). Dazwischen schoss SVR-Routinier Matthias Schelle vorbei (80.). Den Schlusspunkt unter eine unterhaltsame Partie setzte Fernando Ernesto, dessen sehenswerter Fallrückzieher knapp am Burggener Gehäuse vorbeistrich (87.). Dann war Schluss, und Raisting konnte mit der Party beginnen. (Roland Halmel)