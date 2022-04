ASV Eglfing ist froh über entspannten Endspurt

Von: Andreas Mayr

Weiterhin voller Einsatz: Auch wenn die Aufstiegsplätze mittlerweile fern sind, wollen sich die Eglfinger (hier Noah Sonntag) in den letzten Spielen nicht hängen lassen. © Andreas Mayr

Der Trainer des ASV Eglfing, Christoph Geißlinger, ist mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden. Dass der ASV mit dem Aufstieg nix mehr zu tun hat, ist für ihn kein Problem.

Eglfing – Aufsteigen mussten sie nie. Deshalb wunderte sich Christoph Geißlinger auch, wie manche vom Ende des Aufstiegsrennens sinnierten, als seine Eglfinger Fußballer in der Kreisklasse 3 die Nähe zur Tabellenspitze verloren. „Ich hab’ nie vermittelt, dass wir im Rennen waren“, sagt der Trainer des ASV. Vielmehr verfolgt Geißlinger einen langfristigen Plan, in den auch seine Trainerausbildung eingebettet ist. Bis zum Ende des Jahres, so sein Ziel, möchte er die C-Lizenz erlangen.

Unter anderem verlangt der Verband von ihm, drei Spiele als Schiedsrichter zu pfeifen. Demnächst ist er in Uffing eingeteilt, in der Heimat. Die neuen Eindrücke, die anderen Leute, die er bei den Lehrgängen trifft, machen für ihn de Reiz aus, sagt Christoph Geißlinger. Der Markenkern des ASV mag bedingungslose Kameradschaft sein, aber er schadet nicht, ein paar äußere Einflüsse auf diesen heimatverbundenen Haufen einwirken zu lassen.

Eglfing biegt gerade auf einen Abschnitt der Saison ein, den alle Trainer scheuen: die Wochen der Bedeutungslosigkeit, um es einmal drastisch zu formulieren. Tabellarische Reize gibt es nicht mehr, weder oben noch unten. Das ist ja schon ein riesiger Erfolg, betont Geißlinger. „Wenn du siehst, wie eng es hinten ist, kann man froh sein, da raus zu sein.“

An anderen Standorten bestünde nun die Gefahr, dass sich die Spieler gehen lassen, wo doch der sportliche Teil abgehakt ist. Aber so eine Mentalität passt gar nicht zu Geißlingers Bild vom Fußball. „Wir ziehen durch. Wir halten die Spannung hoch. Wir befinden uns ja immer noch in einem Projekt.“ Seinen Burschen – aktuell auf Rang drei – hat er vermittelt, wie wichtig ihm die nächsten Wochen sind. Diese Mentalität des 1000-Volt-Hochspannungsfußballs lebe er vor, betont der ASV-Coach. Zu Auswärtsspielen, wie kürzlich in Wielenbach, fahren viele Unterstützer mit. „Denen wollen wir was bieten.“ Der Endspurt ist also eher eine Frage der Ehre, nicht des Aufstiegs.

Außerdem hat die Situation auch ihren Vorzug: Der ASV erhält praktisch fünf Vorbereitungsspiele im Wettkampfrahmen geschenkt, um die Maschine für die nächste Saison zu ölen. Wertvolle Übungszeit, zumal der Sommer kurz ausfällt. Im Juli startet der Kreis Zugspitze mit seinem neuen Modus. Künftig wird schon nach der Hinrunde getrennt, wer um Auf- und Abstieg spielt. Auszuprobieren gibt es bis dahin noch einiges. Diverse Verletzungen haben die Aufstellung durchgemischt. Spieler finden sich auf Positionen wieder, die sie nicht kennen. Ohne Murren nehmen sie’s an, sagt Geißlinger. „Das spricht für den Verein: Niemand sucht Ausreden.“