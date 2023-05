„Geiles Spiel“ mit sieben Toren — Kögl packt den Volleyhammer aus

Von: Andreas Mayr

Jubelschrei: Maximilian Nebl freut sich nach einem Treffer, Miesbachs Torwart nicht. © Mayr

Die Kreisliga-Partie zwischen dem ASV Habach und dem SV Miesbach hatte es in sich: Es gab sieben Tore und ein furioses Finale in der Nachspielzeit.

Habach – Wenn sich ein Ort zum Feiern eignet, dann der Sportplatz in Habach. Am Samstag gab’s mal wieder so eine Emotionseruption, einen Schwall an Jubelrufen und Freudenschreien, der gar nicht enden wollte. 4:3 gewann der ASV das Spitzentreffen der Meisterrunde A in der Kreisliga gegen den SV Miesbach.

Die Ereignisdichte dieser 90 Minuten war enorm: ein verletzter Schiedsrichter, ein gehaltener Elfmeter, kuriose wie schöne Tore und ein Ende, das in ein Vereinsmuseum gehört. In der sechsten Minute der Nachspielzeit gelang Florian Kögl, einem Verteidiger, der Siegtreffer, der die ultimative Mixtur aus Kunst und Brechstange war. Nach einem Schuss von Maximilian Feigl, der von der Latte zurückprallte, nahm er den Ball mit vollem Risiko und seinem linken Fuß volley. Der Schuss hätte genauso gut auf dem benachbarten Tennisplatz landen können. Aber der Ball lag im Tor.

ASV Habach besiegt Miesbach mit 4:3

„Das war ein geiles Spiel für alle Beteiligten“, sagte ASV-Coach Markus Vogt. „Nur für uns Trainer war es schwierig.“ Denn was defensiv passierte, war Stoff für Albträume. Gerade Habachs Hintermannschaft um Torwart Eugen Brenninger wirkte oft wie ein ramponierter Holzstadel, der beim nächsten Windstoß einzufallen drohte. „Das war heute alles ein bissl wild“, räumte der Coach ein, nahm’s aber angesichts des Sieges mit Humor. „Ist doch schön, wenn man sieben Tore sieht.“

Hälfte eins – die 1:1 endete – ähnelte noch einem normalen Duell. Beide Mannschaften setzten auf frühes Pressing, auf hohe Intensität und erschufen so ein sehr ansehnliches Kreisligaspiel. Mit zunehmender Zeit ging Habach zurück ins Mittelfeldpressing. „Da sind wir am stärksten, wenn wir unsere Spieler ins Laufen kriegen“, sagte Vogt. Alle drei Tore in Abschnitt zwei entstanden auf diesem Weg, einmal – beim 2:2 von Tobias Nebl – auch mit ganz viel Dusel, weil ein Befreiungsschlag sein Schienbein traf. Doch auch die Einleitung zu diesem Treffer entsprang den feinen Füßen von Maximilian Kalus und Felix Habersetzer.

Zweimal kämpfte sich Habach nach einem Rückstand zurück ins Spiel. Nach Tor drei – womöglich der schönste Spielzug der Saison samt Direktabnahme mit links von Michael Baumgartner – sah Miesbach erledigt aus. Der Eindruck täuschte, zumal es danach vogelwild wurde. Nacheinander verletzten sich ASV-Kapitän Philipp Puchner (Knie verdreht) und Schiedsrichter Tobias Barth (Wade) ohne Fremdeinwirkung. Puchner verließ auf zwei Teamkollegen gestützt das Feld. Hinterher meinte er, dass es nicht so schlimm wie zunächst befürchtet aussieht. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Referee Barth pfiff weiter und wurde, aus Miesbacher Sicht, zum entscheidenden Mann. Direkt vor dem 3:3 gab er nach erratischem Ausflug von Torwart Brenninger einen Freistoß pro Miesbach, ein paar Augenblicke später noch einen Elfmeter. Da waren die Gäste noch zufrieden. Nach zwei Abseitspfiffen gegen Josef Sontheim aber begehrten sie auf und kassierten gelbe Karten. „Wie soll er’s denn sehen?“, sagte Vogt und lobte Barth für seinen Auftritt im fairen Spiel. Ja, als Sieger ließ sich das leichter verkraften. Vor allem nach diesem Traumtor in letzter Minute. Wie es denn kommt, dass gleich zweimal eine Direktabnahme mit dem schwachen Fuß im Kasten landete? „In Habach wächst man beidfüßig auf“, scherzte Vogt. Der Auftakt für das Saisonfinale ist also geglückt und ein Fan sprach aus, was viele denken. Wer solche Spiele gewinnt, steigt auf, sagte der Mann nach Schlusspfiff. „Pflicht ist das keine“, betonte Vogt. Er weiß aber auch: „Als Spieler würdest du dich damit verewigen.“

Statistik:

ASV Habach 4

SV Miesbach 3

Tore: 0:1 (20.) Sontheim, 1:1 (25.) F. Habersetzer, 1:2 (51.) Baumann, 2:2 (58.) Nebl, 3:2 (68.) Baumgartner, 3:3 (78.) Städter, 4:3 (90.+5) Kögl. Gelbe Karten: Habach 2, Miesbach 4. Schiedsrichter: Tobias Barth. Zuschauer: 130.