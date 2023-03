Frustrierende Pleite für 1. FC Penzberg: „Zahlen momentan extrem viel Lehrgeld“

Von: Andreas Mayr

Bitterer Penzberger Moment im Spiel: Nach gut einer halben Stunde sah Penzbergs Michael Wiedenhofer nach einem Foul die rote Karte. © Andreas Mayr

Dieser 1. FC Penzberg der Saison 2022/23 ist einfach schwer zu begreifen. Kaum ein Spiel vergeht, ohne dass die Mannschaft zwischen Himmel und Hölle wandelt.

Murnau – Ginge es rein um das spielerische Element, würde der FC ganz vorne mitmischen. Aber die Penzberger Ergebnisse hängen von ganz anderen Parametern ab: zuvorderst von der Chancenauswertung und den Aussetzern in der Abwehr. An manchen Tagen wirkt es fast so, als habe der Gegner einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, solch unerklärliche Patzer passieren den Penzbergern. Dieser Samstag in Murnau war wieder so ein Tag. „Ist schwer in Worte zu fassen“, sagt Trainer Simon Ollert über die Ereignisse in Hälfte zwei.

Bei einer 2:1-Führung ließ erst Torwart Daniel Baltzer einen Ball aus der Hand gleiten, kurz danach verlor ihn Mirko Ramcic bei einem seiner – ansonsten so effektiven – Sololäufe. Beide Male schlug Murnaus Offensive dankbar zu. „Wirklich bitter und unnötig“, sagt der Coach, verweist aber gleichzeitig auf sämtliche Ebenen bis hinauf in den Profibereich, auf denen individuelle Fehler passieren. „Dafür lieben wir doch den Fußball, weil er unberechenbar ist.“ Nun ja, die Freude darüber war diesmal recht einseitig verteilt. Für Penzberg fühlte sich das 2:3 wie eine weitere verschenkte Chance an. Wieder einmal.

Penzberg präsentiert sich gut, aber Murnau siegt

Umso enttäuschter verließ Simon Ollert das Sportgelände. Weil seine Mannschaft nach dem frühen Rückstand (2. Minute/Manuel Diemb) nicht so viel falsch gemacht hatte. Gewiss, die rote Karte von Michael Wiedenhofer beim Stand von 1:1 erhitzte kurz die Gemüter. Einen Gegenstoß unterbrach der FC-Verteidiger per Kung-Fu-Kick gegen Manuel Diemb in den Brustbereich. „Da gibt’s null Komma null Diskussion“, befand Martin Wagner, Trainer des TSV. Für überzogen hielt dagegen Ollert den Spielausschluss. „Zehn Minuten hätten auch gereicht. Schade, dass der Schiedsrichter kein Feingefühl gezeigt hat“, sagt der FCP-Coach. Wirklich Auswirkungen auf das Geschehen auf dem Feld hatte der Platzverweis aber nicht. Selbst in Unterzahl stellte Penzberg das reifere, präsentiere und spielerisch bessere Team. „Echt gut gemacht“, sagt Ollert. Teilweise habe man zu zehn dominiert. Und das im ungewohnten 4-4-1-System. Dem Team könne er keinen Vorwurf machen.

Penzberg ging in Führung

Sie war bestens eingestellt auf Murnaus Jugendstil und den Schub, den Wagners Verpflichtung ausgelöst hatte. Ihrerseits hatten die Penzberger ja auch so eine Motivationsspritze im Team: Andreas Schneeweiß, im Winter aus Murnau zurückgekehrt. Einmal mehr nach einem Super-Freistoß von Josef Siegert stand er im Zentrum perfekt und vollendete den scharfen Flankenball. Nach einem Eigentor von Stefan Schwinghammer, der eine Siegert-Hereingabe ins eigene Tor lenkte, sah’s duster für Murnau. „Das wird dem Stefan noch nie passiert sein“, sagt Wagner. Weil aber auch sein Gegenüber, Daniel Baltzer, vorbeigriff, gab Penzberg die Partie aus der Hand – wie kürzlich in Wolfratshausen.

„Wir zahlen momentan extrem viel Lehrgeld“, klagt Simon Ollert. „Irgendwann können wir das gezahlte investieren“, da ist er sich sicher. Ganz anders sah’s bei Gegner Murnau aus. „Dass wir uns gemeinsam aus der Patsche ziehen, ist richtig reif und zeigt, was das für ein Team ist“, so Trainer Wagner. Zum zweiten Mal in der Saison gewinnt der TSV ein Derby gegen Penzberg, das er eigentlich nicht gewinnen dürfte. Aber das ist sinnbildlich für die Saison des FCP.

Statistik

TSV Murnau 3

FC Penzberg 2

Tore: 1:0 (2.) Diemb, 1:1 (8.) Schneeweiß, 1:2 (70.) Schwinghammer (Eigentor), 2:2 (72.) Streicher, 3:2 (76.) Diemb. Gelbe Karten: Murnau 4, Penzberg 1. Rote Karte: Penzberg: Wiedenhofer (33.). Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder. Zuschauer: 250.