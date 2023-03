Raisting glanzlos gegen Neuried: Benedikt Multerer bringt SVR in Führung

Von: Roland Halmel

Legte den Führungstreffer auf: Peitings Vinzenz Wolf (in Rot) zwischen zwei Neuriedern. © Halmel

Fußball-Bezirksligist SV Raisting hat gegen Neuried wichtige Punkte geholt. Zusammenfassend könnte man sagen: Nicht schön, aber effektiv war der Auftritt des SVR.

Raisting – Zweikampf- und Abwehrstärke: Darauf konnte sich Fußball-Bezirksligist SV Raisting im ersten Heimspiel des neuen Jahres verlassen. Zusammen mit einem Geistesblitz in der Offensive und einem Eigentor des Gegners ergab dies einen glanzlosen 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den TSV Neuried, mit dem sich der SVR weiter Luft auf die Abstiegsplätze verschaffte.

„Das war ein verdienter und extrem wichtiger Dreier“, sagte SVR-Spielertrainer Hannes Franz nach Spielschluss erleichtert. „Wir wollten kontrolliert spielen, haben den Kampf besser angenommen und haben in der zweiten Hälfte alles verteidigt.“

Ein zähes Spiel zwischen SV Raisting und TSV Neuried

Die Zuschauer allerdings erlebten eine zähe, spielerisch wenig erbauliche Partie. „Wir waren aber in der ersten Hälfte bei den schweren Platzverhältnissen die Mannschaft, die Fußball spielen wollte“, sagte Franz. Die Raistinger versuchten in der Tat, trotz holprigen, aber dennoch halbwegs brauchbaren Geläufs mit Kombinationsfußball das Mittelfeld zu überbrücken. Das klappte ein paar Mal, aber nicht immer. Einige Zuspiele der Hausherren gerieten zu ungenau, sodass die offensivstarken Neurieder mehrfach zu Umschaltsituationen kamen. Die daraus resultierenden Möglichkeiten für Lasse Wippert (3.) und Jakob Lechner (14.) klärte SVR-Schlussmann Urban Schaidhauf zur Ecke. Dazwischen schoss Max Schwahn (12.) nach einem leichtfertig vertändelten Ball der Raistinger knapp vorbei.

Eine starke Balleroberung im Mittelfeld und ein präzises Zuspiel von Gianluca Zandt in den Lauf von Vinzenz Wolf bildeten den Grundstein für den Führungstreffer. Wolfs Querpass vor das Tor schob Benedikt Multerer (21.), der bereits gleich zu Beginn die erste Chance des SVR verzeichnet hatte, abgeklärt zum 1:0 in die Maschen. „Das war stark herausgespielt“, lobte Franz, der diesmal nicht selbst eingriff und stattdessen die komplette Partie von draußen coachte.

Fußball-Bezirksliga: Raisting kontrolliert das Geschehen

Die Führung der Hausherren schockte die abstiegsbedrohten Neurieder. Die Gäste brachten in der Folge kaum noch etwas zustande. Die Raistinger kontrollierten klar das Geschehen, ohne daraus aber Kapital zu schlagen. „Wir haben nicht konsequent genug auf das zweite Tor gespielt“, monierte Franz. Wirklich brenzlig wurde es für die Gastgeber aber kaum, da die Abwehr bis auf einen gefährlichen Schuss von Thomas Maier (63.) nichts zuließ. Nach vorne passierte beim SVR auch kaum etwas, da die langen Bälle keinen Abnehmer fanden. Erst eine Standardsituation in der Schlussphase sorgte letztlich für die Entscheidung. Eine Freistoßflanke des eingewechselten Christoph Schmitt beförderte Maier (82.) zum 2:0 in das eigene Tor – und damit war das Spiel für Neuried gelaufen.

Statistik

SV Raisting 2

TSV Neuried 0

Tore: 1:0 (21.) Multerer, 2:0 (82.) Maier (Eigentor). Gelbe Karten: Raisting 3, Neuried 4. Schiedsrichter: Felix Albegger. Zuschauer: 100.