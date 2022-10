Unnötige Zitterpartie: SV Raisting hat‘s gegen tief stehende Berger schwer

Von: Roland Halmel

Teilen

Jubeltraube um den Torschützen: Der SV Raisting freut sich über den Treffer zum 1:0, der Christoph Schmitt (zwischen Nummer 4 und 18) mit dem Halbzeitpfiff gelungen ist. © Halmel

Die Raistinger Fußballer begnügen sich derzeit mit wenigen Toren. Erneut gewannen die Minimalisten 1:0. Zum vierten Mal in dieser Saison.

Raisting – Der Ballbesitz lag bei gefühlt 70 Prozent. Selten war der SV Raisting in einem Heimspiel so dominant wie gegen den MTV Berg. Weil der Fußball-Bezirksligist vor dem Tor aber zu umständlich agierte, musste gegen den Vorletzten unnötig gezittert werden, bis der 1:0-Sieg unter Dach und Fach war.

„Wir waren im letzten Drittel zu wenig zielstrebig“, monierte SVR-Spielertrainer Hannes Franz. Letztlich überwog aber die Freude über den Dreier. „Hauptsache gewonnen und wieder zu Null“, bilanzierte Franz nach dem zum Teil sehr zähen Duell gegen die Berger, die hinten mauerten. „Gegen so tief stehende Mannschaften zu spielen, ist extrem schwer“, bekannte Franz. Das tiefe und holprige Geläuf in Raisting machte es beiden Teams auch nicht leicht, gepflegtes Kurzpassspiel zu zeigen. „Der Platz ist Dauerregen und Zweite-geschädigt“, sagte SVR-Co-Trainer Max Stöckl. Denn zuvor hatte die SVR-Reserve das Spielfeld beackert.

Die Raistinger Bezirksliga-Kicker starteten gut und setzten sofort ein Ausrufezeichen durch die Chance von Vinzenz Wolf (7.), der aber an MTV-Keeper Florian Lerch scheiterte. In der Folge plätscherte die Partie wie der stärker werdende Regen vor sich hin. „Berg schläfert uns ein“, grummelte Stöckl, nachdem die Gäste von Beginn an versuchten, das Tempo zu verschleppen. Mit acht Mann verbarrikadierte sich der MTV am eigenen Strafraum. Ausflüge der Berger in die gegnerische Hälfte fanden bis zum Seitenwechsel nicht statt. Die Raistinger dominierten klar, nur taten sie sich mit dem Herausspielen von Chancen enorm schwer.

Christoph Schmitt bringt Raisting in Führung

Erst als sich das Wetter etwas besserte, lief es auch beim SVR besser. Gianluca Zandt (32.), der als Außenverteidiger völlig unbeschäftigt war, sorgte mit einem Schuss von der linken Seite für Gefahr. Im Anschluss schoss Markus Riedl (34.) aus der Distanz vorbei und Andreas Heichele (38.) köpfte Lerch in die Arme. Auch gegen den heranstürmenden Wolf (40.) war Lerch einen Tick schneller am Ball. Unmittelbar vor der Pause schaltete sich erneut Zandt in die Offensive ein. Erst schoss er aus 17 Metern drüber (44.), bei der nächsten Aktion flankte er auf den frei stehenden Christoph Schmitt, der mit einer Direktabnahme mit dem Halbzeitpfiff das 1:0 markierte.

Die zweite Halbzeit begann mit einem harten Einsteigen von Thomas Bretthauer, das mit Gelb (53.) geahndet wurde, und mit einer Konterchance von Timmy Greif (57.). Danach wurde die Partie nicklicher und härter, aber auch niveauärmer. Die Raistinger agierten in der Gefahrenzone oft zu ungenau und kompliziert. Statt abzuschließen, versuchten sie noch einen Querpass. Torchancen blieben so Mangelware. Nur Wolf (72.) verzog aus aussichtsreicher Position. Im Anschluss kassierte Bernard Crnjak vom MTV eine Zeitstrafe (75.). Aus der Überzahl konnten die Hausherren aber kein Kapital schlagen. Wieder komplett, warfen die Gäste, die auch noch einen Mann mehr hatten, da auch Markus Riedl zehn Minuten (88.) pausierte, alles nach vorne. Zwei Ecken mussten die Raistinger noch überstehen, dann war der Zittersieg eingetütet.