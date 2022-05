Weiter, immer weiter: Das nächste Hammerspiel für den ASV Habach

Von: Andreas Mayr

Der Jubel soll weitergehen: Nach ihrem 1:0-Erfolg vergangenes Wochenende in Lenggries wollen die Habacher im Heimspiel gegen Deisenhofen drei weitere wichtige Punkte im Aufstiegsrennen holen. © Markus Nebl

Nach dem Duell in Lenggries geht’s für den ASV Habach in der Kreisliga 1 weiter mit den Spitzenspielen: Jetzt geht es gegen den Topfavoriten FC Deisenhofen II.

Habach – Der Motor dröhnt durchs Telefon. Uli Feigl, 66, mäht gerade Rasen, den heiligen Habacher Rasen. Er melde sich in einer Stunde, sagt er in den Hörer hinein. Es ist kurz nach Mittag, als man den Abteilungsleiter des ASV wieder zu hören bekommt. Drüben sei er gerade gewesen, am Platz, und habe alles hergerichtet. Für das Wochenende. Für das nächste Spitzenspiel gegen Deisenhofen. Für das Saisonfinale in der Kreisliga, das spannendste, an das sich das Oberland erinnern kann. „Du denkst immer dran. Das macht Spaß“, sagt Feigl. Seine Mannschaft ist die Konstante im Kreis der Großen, aber auch der ewige erste Verlierer, wenn es um den Bezirksliga-Aufstieg geht.

Nachfolgend ein Auszug aus der jüngsten Leidensgeschichte: 2017 Dritter, 2018 Dritter, 2019 Niederlage in der zweiten Relegationsrunde, 2021 Vierter. Niemand kam der Bezirksliga in den vergangenen Jahre so nahe, ohne sie je erlebt zu haben. „Aufsteigen ist schwieriger als halten“, findet Feigl. Wer will ihm nach diesen Erfahrungen widersprechen?

ASV Habach war zuletzt knapp dran am Aufstieg

Doch die Chancen gehen nicht aus. In dieser Saison mischt der ASV wieder oben mit, kann es aus eigener Kraft auf jeden Fall noch auf Rang zwei schaffen. „Die letzte Möglichkeit“, sagt der Spartenchef. Die Stützen seines Teams beginnen zu altern. Um in Metaphern zu sprechen: Der Zug gen Bezirksliga fährt nicht ab für Habach – eher fällt er auseinander. Diesmal ist alles noch einmal dramatischer. Der Spielplan verleiht dem Endspurt eine besonders Würze. Nacheinander hat der ASV die besten Gegner abzuarbeiten. Lenggries (1:0) vorige Woche, nun am Samstag die U23 des FC Deisenhofen (15 Uhr) sowie ganz am Ende den TSV Murnau. Jede Woche ein Finale, das wirklich eines ist. Eine Niederlage und Habach purzelt wieder einmal den Hang hinunter. „Wenn du weißt, dass jedes Spiel ein Endspiel ist, ist das spannend bis in die Spitzen“, sagt Feigl.

Irgendeinen Vorteil muss es doch haben, das alles in verschiedener Ausprägung schon miterlebt zu haben. Andere Mannschaften wären zerbrochen an einem Relegations-Wahnsinn wie 2019. Just in diesem Jahr schob der Verband eine zweite Aufstiegsrunde ein. Habach verlor gegen Schwaig, mittlerweile Tabellendritter der Landesliga. „In dem Jahr waren wir die Deppen“, sagt Feigl. Aber in Habach hat sich die Welt weiter gedreht. Abends trifft man sich nach wie vor beim „Trödler“. Am Stammtisch wird nach wie vor gefragt, wer denn am Wochenende ausfällt oder die Tore schießt.

Das ist nicht normal.

Das Dorf hat seine Mannschaft nicht fallen lassen, egal, wie oft sie hingefallen ist. „Die halten voll zu uns“, hat der Spartenchef mitgekriegt. So etwas wie in Habach, wo der ASV der Stolz des Dorfes ist, gebe es ja kaum noch. Wenn Uli Feigl sieht, was an anderen Standorten gezahlt wird, verweist er seine eigenen Kicker auf die Währung, die in Habach gereicht wird: die Gemeinschaft. „Das ist nicht normal. Was wir haben, das hat kein anderer. Das macht’s aus, dass wir zwei, drei Prozent drauflegen können.“

Diesen Schub werden sie brauche, gerade gegen Deisenhofen, eine Mixtur aus talentierten Jugendspielern und ehemaligen Landes- wie Bayernliga-Kickern. Niederringen möchten sie die Bayernliga-Reserve. Vor ein paar Jahren mögen sie noch ein „ein bisserl zu grün“ gewesen sein, sagt Feigl. Aber die Erfahrungen haben sie gestählt. „Der entscheidende Punkt ist: Wir sind ein Dorfverein, der nie aufgibt.“ Uli Feigl geht mit einer nicht gekannten Lockerheit die letzten drei Spiele an. Die wirklich wichtige Frage der Zukunft ist beantwortet. Sein Trainer-Tandem aus Markus Vogt und Andreas Hoiß macht weiter im nächsten Jahr. „Die zwei kommen super an bei der Mannschaft.“ Der ASV entscheidet selbst, in welcher Liga sie nächste Saison antreten dürfen. Feigl sieht’s entspannt. Sie müssen alle Partien gewinnen, das mache die Sache leicht. „Ich habe keine Angst, dass wir das nicht schaffen.“