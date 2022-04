Kompromissloser Abräumer: Youngster Kurtar ist beim FC Penzberg gesetzt

Von: Andreas Mayr

Kompromissloser Abräumer: Efe Kurtar (am Ball, hier im Heimspiel gegen Neuried) hat sich im Bezirksliga-Team des FC Penzberg als defensiver Mittelfeldspieler einen Stammplatz erkämpft. © Andreas Mayr

Bei Efe Kurtar dreht sich fast alles um Fußball. Der 18-Jährige könnte noch bei der A-Jugend auflaufen, er hat sich aber schon beim FC Penzberg im Seniorenbereich etabliert.

Penzberg – Efe Kurtar kennt keine Fußballpause. Schon als Kind hat er an den Tagen ohne Training einfach daheim losgekickt. Direkt vor der Haustür, erzählt er, verabredete sich die Penzberger Jugend. Weil es keine Tore gab, stellten sie Bänke auf und schossen darauf. „Auch wenn wir oft Ärger von den Nachbarn bekommen haben“, scherzt der 18-Jährige. Das waren Kollateralschäden, die sie bereitwillig hinnahmen. Zu dieser Gang der Straßenfußballer zählten neben Efe Kurtar auch Durim Gjocaj und Orcun Sik, mit denen er heute beim FC Penzberg zusammenspielt. Fußball gehört bei Kurtar zum Alltag.

Deshalb wertet er sein aktuelles Pensum auch nicht als besondere Belastung. Beim FCP gehört er im Fußball – wie im Bundesliga-Futsalteam – zur Stammbesetzung. Während die älteren Kollegen mit den vielen Einheiten und Spielen kämpfen, sagt Penzbergs Talent: „Ich finde das okay. Nach den Spielen ruhe ich mich aus, mach’ die Beine locker, dann passt das.“ Es ist die jugendliche Unbekümmertheit, die da spricht. Für Fußball habe er sein ganzes Leben lang stets genug Zeit gehabt. Eine kleine Anmerkung: Efe Kurtar hat auch nie einen anderen Sport probiert. Wie auch in diesem Haushalt? Seinen Vater bezeichnet er liebevoll als „Fanatiker“, der nicht nur jedes Spiel seines Sohnes sieht, sondern selbst jahrelang in der Türkei aktiv war. Offenbar ist auch Liebe für den Fußball vererbbar.

Efe Kurtar hat sich beim FC Penzberg Stammplatz erkämpft

In seinem Alter könnte Efe Kurtar noch in der A-Jugend auflaufen. Beim TSV Murnau, seinem früheren Verein, gar in der Qualifikationsrunde zur Bayernliga. Doch der Penzberger hat im Sommer 2021 seinen eigenen Plan verwirklicht. Statt sein letztes Jugendjahr zu genießen, wählte er den Weg des Widerstands, wechselte zurück nach Penzberg. „Ziel und Zweck war es, hier und in einer höheren Liga zu spielen.“ Bei den Großen, den Erwachsenen. Maximilian Kalus nennt er in diesem Zusammenhang als wichtige Figur. Der ließ nicht locker und warb mit dem attraktiven Paket aus Bezirksliga-Fußball und Bundesliga-Futsal beim FCP, Kurtars Heimatklub. In Murnau hätten sie ihn gern behalten. Mit 13 Jahren kam der technisch beschlagene Mittelfeldmann als Rohdiamant zum TSV.

In dieser Zeit, erzählen befreundete Mitspieler, habe er es nicht einmal fehlerfrei durch eine Koordinationsleiter geschafft. „Hat sich geändert“, witzelt Kurtar. Murnau schulte ihn zum Innenverteidiger mit Auge für den Spielaufbau um. Später, in der U19-Landesliga, rutschte er zurück ins Mittelfeld, was seine große Variabilität erklärt. Auch in Penzberg wechselt er zwischen den Zentrumsrollen. Nur die Außenbahn meidet Kurtar. „Das wär’ nichts für mich, da bin ich zu langsam.“ Mittlerweile hat er sich mit der defensiveren Rolle auf der „6“ abgefunden. der Franzose Paul Pogba dient jetzt als Vorbild.

Überraschend schnell für einen 18-Jährigen integrierte sich Kurtar bei den Männern. Das sei kein leichter Übergang gewesen angesichts von Tempo und Physis in der Bezirksliga. Doch längst will er nicht mehr weg. „Allein wegen der Zuschauer. Da geht’s ganz anders zur Sache, viel emotionaler.“ Efe Kurtar gefällt’s, wenn sich was rührt, auch wenn er selbst ein ruhiger Typ ist. Mit Maximilian Kalus, Marco Hiry, Fazlican Verep und neuerdings auch Maximilian Berwein hat sich eine ganze Mentorengruppe um das Nachwuchstalent geschart. Sie begleiten ihn beim Fußball wie beim Futsal.

Im Bundesligateam der Hallenkicker ist Efe Kurtar die Entdeckung der Saison. Anfangs als Ergänzungsspieler eingeplant, gehört er seit der Rückrunde zu den Stammverteidigern. Seine langen Haxen funktionieren wie Tentakeln, die selbst unmögliche Bälle noch erreichen. Hinzu kommt sein fußballerisch breites Portfolio, das ein Hallenkicker braucht. Bleibt nur noch eine Frage: Was macht eigentlich mehr Spaß? „Ich bevorzuge Fußball“, sagt Kurtar, schiebt aber hinterher: „Ich werde für beide alles geben.“