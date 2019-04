FC Penzberg will Platz zwei verteidigen: Kniffliges Auswärtsspiel in Aubing

Fussball: Bezirksliga Süd

Der FC Penzberg steht auf dem zweiten Platz - muss aber nach hinten blicken. Die Konkurrenz ist näher gerückt, was das Auswärtsspiel beim SV Aubing nicht einfacher macht.

Penzberg - Der Spitzenreiter schwächelt einfach nicht. Auch in der Frühjahrsrunde bleibt der SV Bad Heilbrunn in der Bezirksliga Süd eine Größe für sich. Der Aufsteiger ist noch immer ungeschlagen. Angesichts eines Vorsprungs von zwölf Zählern auf den Zweitplatzierten, den FC Penzberg, lautet die Frage nicht, ob die Bad Heilbrunner Meister werden, sondern wann. Der souveräne Spitzenreiter holte in den bisherigen drei Partien sieben von neun möglichen Punkten und hielt damit die Verfolger auf Distanz.

FC-Penzberg: Die Konkurrenz ist näher gerückt

Die Zielsetzung für FCP-Coach Thomas Dötsch lautet deshalb, diesen zweiten Rang, der zu Aufstiegsspielen zur Landesliga berechtigt, zu verteidigen. Die Chancen sind nach dem mageren 1:1-Unentschieden gegen den abstiegsbedrohten MTV Berg etwas gesunken. Die Verfolger, die ein bis zwei Spiele weniger als die Penzberger bestritten haben, sind bedrohlich nahe gerückt. Weitere Ausrutscher dürfen sich die Penzberger, die am Sonntag, 7. April, beim SV Aubing antreten (14.30 Uhr), deshalb nicht mehr erlauben.

SV-Aubing: Torjäger-Abgang macht sich bemerkbar

Der SVA ist derzeit Tabellensiebter, die Spitzengruppe ist gerade noch in Sichtweite. Zuletzt musste er wie auch die Penzberger durch eine 1:2-Niederlage gegen den abstiegsbedrohten FC Hertha München allerdings einen Rückschlag hinnehmen. Unangenehm bemerkbar machte sich dabei der Abgang von Daniel Koch. Der Stürmer, der für die Aubinger bislang acht Treffer erzielt hat, wechselte in der Winterpause zum Kreisklassisten TSG Pasing.

FC-Penzberg: Kader ist nicht voll besetzt

Eigentlich wollten die Aubinger nach Platz drei in der vergangene Saison auch diesmal ganz vorn mitmischen. Nach nur zwei Siegen in den vergangenen fünf Partien haben sie jedoch den unmittelbaren Kontakt ganz nach oben ein wenig verloren. Um noch in den Kampf um Platz eingreifen zu können, brauchen die Aubinger, die das Hinspiel in Penzberg deutlich mit 0:3 verloren, unbedingt einen Sieg. Aber auch die Mannschaft von Trainer Thomas Dötsch will unbedingt einen dreifachen Punktgewinn, nicht zuletzt, um sich für die schwache Leistung gegen Berg zu rehabilitieren. Personell kann Dötsch beim ersten Auswärtsspiel dieses Jahres nicht aus dem Vollen schöpfen. Unter anderem fehlt der verletzte Sepp Siegert.

Text: Roland Halmel

