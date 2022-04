Penzberg und Denklingen - ein Duell, das viele Offensivaktionen verspricht

Von: Christian Heinrich

In die Knie gegangen: Beim Hinspiel in Denklingen mussten sich die Penzberger (in grauen Trikots, hier Patriot Lajqi) mit 2:3 geschlagen geben. © Roland Halmel

Der FC Penzberg erwartet in der Bezirksliga den VfL Denklingen. Es ist ein Duell zweier Teams, die offensiv ausgerichtet sind. Das verspricht einiges.

Penzberg – Unter der Woche erhielt Martin Wagner einen besorgten Anruf von Markus Ansorge. Der Trainer des VfL Denklingen wollte von seinem Penzberger Amtskollegen wissen, auf welchem Geläuf das Kräftemessen der beiden Kontrahenten ausgetragen wird. Die Nachfrage war nicht ganz unberechtigt.

Denn auf der Homepage des Bayerischen Fußball-Verbands wurde selbst am Freitagnachmittag noch der „Kunstrasen 1“ an der Karl-Wald-Straße als Spielort genannt. Was natürlich unangenehme Erinnerungen beim VfL weckte. Sowohl der BCF Wolfratshausen als auch der SV Raisting knöpften dem Tabellenzweiten der Bezirksliga Süd die Punkte ab, weil sie ihn auf schwieriges Terrain gezwungen hatten.

Allerdings konnte Wagner schnell Entwarnung geben. „Wir spielen auf unserem Rasenplatz. Der befindet sich in einem Top-Zustand“, schilderte der Penzberger Coach. Dass der FC Fisimatenten im Saisonfinale nicht nötig hat, liegt nicht nur daran, dass er sich aus dem Rennen um die Aufstiegsplätze verabschiedet hat, sondern an seiner Liebe zum schönen Spiel. Ohne Not auf irgendeinem Kunstrasen oder Bolzplatz rumzukicken und sein Heil in der Defensive zu suchen, ist wohl das Letzte, was Wagner in den Sinn käme. „Wir können das nicht“, versichert er. „Wir sind eine Mannschaft die nach vorn spielt.“

Weil auch die Denklinger großen Gefallen an der Offensive finden, erwartet die Zuschauer wohl wieder ein furioses Spektakel wie im Hinspiel, bei dem sich der VfL knapp mit 3:2 behauptete. „Die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, war toll“, bringt Ansorge als Empfehlung die Leistung seiner Mannschaft gegen den FC Hertha ins Spiel. Das 7:2 spiegelt nicht nur die neue Leichtigkeit des Aufstiegsaspiranten wieder, sondern auch seine Heimstärke. Vor eigenem Publikum haben die Denklinger als einziges Team der Bezirksliga Süd noch nicht verloren. Und sie haben in diesem Jahr fleißig Tore erzielt. Fünf gegen Pöcking, vier gegen Großhadern, wieder fünf gegen Neuried und eben sieben gegen die Hertha.

Allerdings steht diese Bilanz im krassen Gegensatz zu den Vorstellungen in der Fremde. In diesem Jahr kassierte der VfL auswärts nur Niederlagen. Entsprechend durchwachen fällt auch die Auswärtsbilanz aus. „Wir sind da nur Mittelmaß“, räumt Ansorge ein. Mit 16 Punkten in elf Begegnungen kann und will er nicht zufrieden sein. Woher diese Schwäche rührt, weiß er nicht zu sagen. „Das habe ich leider noch nicht entschlüsselt.“ Aber er hat sich schon Gedanken gemacht, wie er sie beseitigen könnte. „Ich werde beim BFV den Antrag stellen, dass wir nur noch zu Hause spielen“, sagt er, nicht ganz ernst gemeint.

In Penzberg sollte sich seine Elf eigentlich wie zu Hause fühlen. Obwohl Wagner viele angeschlagene Akteure in seinem Kader hat, wird er doch sein Heil in der Offensive suchen. Das verschafft zwar dem VfL die Möglichkeit, sein gefährliches Umschaltspiel anzukurbeln, garantiert aber auch einige Gefahrenmomente.

Denn die Denklinger haben in diesem Jahr schon 16 Gegentreffer schlucken müssen und damit nur einen weniger als im vergangenen Sommer und Herbst zusammen. „Ich hoffe, dass wir unsere Waffen einsetzen können“, so Wagner. Er erwartet, dass seine Elf den VfL über die Flügel aufrollt. Wie das funktioniert, hat Ansorge bereits in Berg studiert, wo die Penzberger 3:1 gewannen. Es sollte ihm deshalb eine Warnung sein, wenn Wagner seine Elf auf das gepflegte Grün bittet. „Wir werden nicht die weiße Fahne hissen.“

